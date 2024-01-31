Ünlü Oyuncu Alain Delon, Çocukları Arasındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Mahkeme Tarafından Koruma Altına Alındı
Ünlü Oyuncu Alain Delon, Çocukları Arasındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Mahkeme Tarafından Koruma Altına Alındı
Kaynak: https://deadline.com/2024/01/actor-al...
88 yaşındaki oyuncu ikonu Alain Delon, çocukları arasındaki tıbbi ve yaşam düzenlemeleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sağlık ve refah endişeleriyle ilgili olarak hukuki koruma altına alındı.
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Fransız aktör ve şarkıcı Alain Delon, aile içi çekişmeler nedeniyle mahkeme tarafından koruma altına alındı.
Fransız medyası Pazartesi günü bir vesayet yargıcının bu kararı verdiğini verdiğini bildirdi.
Uygun tedavi ve doktor seçiminde aktöre yardımcı olabilecek 'üçüncü' bir temsilci olacak.
Delon'un çocukları Anthony, Anouchka ve Alain-Fabien arasındaki anlaşmazlık, babalarının sağlığı ve geleceği konusundaki çelişkili görüşleri ise halkta infial yarattı!
Anthony, kız kardeşi Anouchka'yı, 2019'dan 2022'ye kadar İsviçre'deki bir klinikte yapılan bilişsel testler hakkında kendisi ve kardeşini bilgilendirmemekle eleştirdi.
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Aile içindeki anlaşmazlık üzerine, hem Anthony'nin avukatı hem de Ayela, Delon için farklı nedenlerle yasal koruma isteyerek Loire Vadisi'ndeki Montargis kasabasındaki kamu savcısına başvurdular
Delon'un çocukları, anlaşmazlığa rağmen yasal koruma kararını olumlu bir şekilde karşıladılar.
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