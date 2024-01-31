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Ünlü Oyuncu Alain Delon, Çocukları Arasındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Mahkeme Tarafından Koruma Altına Alındı

Ünlü Oyuncu Alain Delon, Çocukları Arasındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Mahkeme Tarafından Koruma Altına Alındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 16:02

88 yaşındaki oyuncu ikonu Alain Delon, çocukları arasındaki tıbbi ve yaşam düzenlemeleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sağlık ve refah endişeleriyle ilgili olarak hukuki koruma altına alındı.

Kaynak: https://deadline.com/2024/01/actor-al...
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Fransız aktör ve şarkıcı Alain Delon, aile içi çekişmeler nedeniyle mahkeme tarafından koruma altına alındı.

Fransız aktör ve şarkıcı Alain Delon, aile içi çekişmeler nedeniyle mahkeme tarafından koruma altına alındı.

Fransız medyası Pazartesi günü bir vesayet yargıcının bu kararı verdiğini verdiğini bildirdi.

Fransız medyası Pazartesi günü bir vesayet yargıcının bu kararı verdiğini verdiğini bildirdi.

Yasal koruma emri, Delon'un günlük yaşamını etkilemese de kendisinin büyük bir mal varlığı satmasını engelleyecek.

Uygun tedavi ve doktor seçiminde aktöre yardımcı olabilecek 'üçüncü' bir temsilci olacak.

Uygun tedavi ve doktor seçiminde aktöre yardımcı olabilecek 'üçüncü' bir temsilci olacak.

Yasla koruma emri Delon'un büyük oğlu Anthony ve Fransız model Francine Canovas'ın Alain Delon'ın sağlık durumu hakkında 'farklı' bilgiler vermesi nedeniyle gündeme geldi.

Delon'un çocukları Anthony, Anouchka ve Alain-Fabien arasındaki anlaşmazlık, babalarının sağlığı ve geleceği konusundaki çelişkili görüşleri ise halkta infial yarattı!

Delon'un çocukları Anthony, Anouchka ve Alain-Fabien arasındaki anlaşmazlık, babalarının sağlığı ve geleceği konusundaki çelişkili görüşleri ise halkta infial yarattı!

Anthony Delon, babasının sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve 2023'ün babasının 'son Noel'i' olabileceğinden ve kendisinin 'büyük riskler' taşıdığını söyledi. Alain Delon, 2019'da geçirdiği bir felçten beri sağlık durumu stabil değil.

Anthony, kız kardeşi Anouchka'yı, 2019'dan 2022'ye kadar İsviçre'deki bir klinikte yapılan bilişsel testler hakkında kendisi ve kardeşini bilgilendirmemekle eleştirdi.

Anthony, kız kardeşi Anouchka'yı, 2019'dan 2022'ye kadar İsviçre'deki bir klinikte yapılan bilişsel testler hakkında kendisi ve kardeşini bilgilendirmemekle eleştirdi.

Delon'un avukatı Christophe Ayela, Anthony'nin babası için İsviçre kliniği tarafından uygulanan geleneksel tıbbi tedaviyi aniden geri çektiğini ve doğal yollarla, bir profesyonel tarafından önerilen meyve suyu ve sebzelerle tedavi etmeye karar verdiğini belirtti.

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Aile içindeki anlaşmazlık üzerine, hem Anthony'nin avukatı hem de Ayela, Delon için farklı nedenlerle yasal koruma isteyerek Loire Vadisi'ndeki Montargis kasabasındaki kamu savcısına başvurdular

Aile içindeki anlaşmazlık üzerine, hem Anthony'nin avukatı hem de Ayela, Delon için farklı nedenlerle yasal koruma isteyerek Loire Vadisi'ndeki Montargis kasabasındaki kamu savcısına başvurdular

Yasal koruma kararı, Delon'un çocukları arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla oyuncuya yardımcı olmak üzere 'tarafsız' bir yargı görevlisinin atanmasını sağladı.

Delon'un çocukları, anlaşmazlığa rağmen yasal koruma kararını olumlu bir şekilde karşıladılar.

Delon'un çocukları, anlaşmazlığa rağmen yasal koruma kararını olumlu bir şekilde karşıladılar.

Anthony, umut ettiği gibi babasının sağlığıyla ilgili tıbbi tartışmanın sona ereceğini ve dosyaları danışmadan avukatların babası hakkında konuşmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

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