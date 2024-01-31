Ünlü Oyuncu Alain Delon, Çocukları Arasındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Mahkeme Tarafından Koruma Altına Alındı

Anthony Delon, babasının sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve 2023'ün babasının 'son Noel'i' olabileceğinden ve kendisinin 'büyük riskler' taşıdığını söyledi. Alain Delon, 2019'da geçirdiği bir felçten beri sağlık durumu stabil değil.