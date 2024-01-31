Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Abdullah Ağar İstanbul'daki Kilise Saldırısının Görünmeyen Yüzünü Açıkladı: "Çok İlginç Şeyler Var!"

Abdullah Ağar İstanbul'daki Kilise Saldırısının Görünmeyen Yüzünü Açıkladı: "Çok İlginç Şeyler Var!"

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
31.01.2024 - 16:40

İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırı gündemde büyük yankı uyandırdı. DEAŞ'ın üstlendiği silahlı saldırı hakkında yeni gelişmeler yaşanırken Şahintepe Mahallesi detayı çok dikkat çekti getirdi.  Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yapılan saldırının arka planıyla ilgili Mynet'e özel açıklamalar yaptı. Ağar, 'İşin ilginç detayları var' dedi.

Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/ozel-ist...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Yapılan saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat C. hayatını kaybetmişti.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Yapılan saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat C. hayatını kaybetmişti.

Pazar ayini esnasında iki saldırganın düzenlediği saldırı gündeme bomba gibi düşerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.

Pazar ayini esnasında iki saldırganın düzenlediği saldırı gündeme bomba gibi düşerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.

'Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır.'

Yaşanan o anlardan sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de bir bir ortaya çıktı.

51 kişinin gözaltına alındığı soruşturmalar geniş çapta sürerken iki şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından Başakşehir'de yakalandı. Saldırganlara ait silahlardan birinin parçalarının da Belgrad ormanında bulunduğu söylendi.

51 kişinin gözaltına alındığı soruşturmalar geniş çapta sürerken iki şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından Başakşehir'de yakalandı. Saldırganlara ait silahlardan birinin parçalarının da Belgrad ormanında bulunduğu söylendi.

Yerlikaya, Twitter (X) üzerinden 'Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Rus ve Tacikistan kökenli olduğu açıklanan 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.

Geçtiğimiz saatlerde Rus ve Tacikistan kökenli olduğu açıklanan 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gündeme dair pek çok dikkat çekici açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaşanan saldırının arkasındaki sır perdesini Mynet'e anlattı.

Gündeme dair pek çok dikkat çekici açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaşanan saldırının arkasındaki sır perdesini Mynet'e anlattı.

Saldırganların Polonya plakalı bir araç kullanıyor olması ve saldırı anında Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da kilisede olması akıllara 'hedef o muydu?' sorusunu geitrmişti.

Ağar konuyla ilgili "Bir başkonsolosun bulunduğu yere bir saldırı düzenlenmesi son derece önemli. Ancak başkonsolosun bilinçli bir şekilde hedef alınıp alınmadığını henüz bilmiyoruz. Bu bir rastlantı da olabilir. Bilinçli bir kasıt da olabilir" ifadelerini kullandı.

Ağar konuyla ilgili "Bir başkonsolosun bulunduğu yere bir saldırı düzenlenmesi son derece önemli. Ancak başkonsolosun bilinçli bir şekilde hedef alınıp alınmadığını henüz bilmiyoruz. Bu bir rastlantı da olabilir. Bilinçli bir kasıt da olabilir" ifadelerini kullandı.

Açıklama yaparken 7 Ekim saldırılarının altını çizen Abdullah Ağar, 'İşin ilginç detayları var. Bir; İtalya Kilisesi. Bu da başka bir mesaj olabilir. Çünkü İtalya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti de söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Bir de Türkiye'nin IŞID'le ilgili hassasiyetini kurcalayan bir boyutu var' dedi.

Geçtiğimiz yıllarda pek çok kez terör operasyonlarıyla adını duyduğumuz Şahintepe Mahallesi'nde yakalanmaları konusunda da açıklama yapan Ağar,

Geçtiğimiz yıllarda pek çok kez terör operasyonlarıyla adını duyduğumuz Şahintepe Mahallesi'nde yakalanmaları konusunda da açıklama yapan Ağar,

'Bu tür yapılar dikkat çekmeden faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyolojik alanları ararlar. Bu açıdan terör örgütlerinin bir şekilde kendilerini gizleyebilecek ortamlara ihtiyaçları var. Bu tarz alanlar terör örgütlerine bu fırsatları sunabiliyor' ifadelerini kullandı.

"Özellikle 7 Ekim saldırısından sonra aktifleşen IŞID, Türkiye'de de eylem yapmaya çalıştı. Sinagoglar, kiliselere ve hatta Irak Büyükelçiliği'ni hedef almaya çalıştı ama istihbarat birimleri bunu engelledi. Ortadoğu'da çok ilginç pozisyonlar gelişirken böyle bir saldırı oldu."

"Özellikle 7 Ekim saldırısından sonra aktifleşen IŞID, Türkiye'de de eylem yapmaya çalıştı. Sinagoglar, kiliselere ve hatta Irak Büyükelçiliği'ni hedef almaya çalıştı ama istihbarat birimleri bunu engelledi. Ortadoğu'da çok ilginç pozisyonlar gelişirken böyle bir saldırı oldu."

'7 Ekim saldırısından sonra dünya genelinde DEAŞ'ın bu durumu istismar edeceğine dair endişe var. Hatta istihbarat servislerinin 'Yalnız Kurt' denilen hücrelerin eylem yapabileceğine dair raporları mevcut.'

"Daha önemli bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Suriye'de DEAŞ çok aktifleşti. Peki neden DEAŞ'a dokunulmuyor? Konvansiyonel bir alanda varlığını devam ettiriyor."

"Daha önemli bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Suriye'de DEAŞ çok aktifleşti. Peki neden DEAŞ'a dokunulmuyor? Konvansiyonel bir alanda varlığını devam ettiriyor."

'Tam olarak yerini de söyleyeyim el- Badiye'de, Palmira'da. Orta Çöl'de yani. Oradaki DEAŞ varlığı bilindiği halde neden ABD'si Rusya'sı mücadele etmedi? Yani alanı kaybetmedi DEAŞ oradaki.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Hatta öyle ki 2024 yılın ilk 10 gününde DEAŞ bu bölgelerde 35 saldırı düzenledi. Yani Suriye'nin 7 ilinde eylem yaptılar, 10 günde."

"Hatta öyle ki 2024 yılın ilk 10 gününde DEAŞ bu bölgelerde 35 saldırı düzenledi. Yani Suriye'nin 7 ilinde eylem yaptılar, 10 günde."

'Aynı süre zarfında dünya çağındaki eylem sayısı ise 100'ü geçmiş durumda. Bunlar çok önemli veriler. Çok ilginç bir şey var. 7 Ekim saldırısından sonra pozisyonlarında ve bakış açılarında bir değişiklik söz konusu. Bu bakış açılarındaki değişiklik bizi çok ilgilendiriyor...'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?