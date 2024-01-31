Abdullah Ağar İstanbul'daki Kilise Saldırısının Görünmeyen Yüzünü Açıkladı: "Çok İlginç Şeyler Var!"

Açıklama yaparken 7 Ekim saldırılarının altını çizen Abdullah Ağar, 'İşin ilginç detayları var. Bir; İtalya Kilisesi. Bu da başka bir mesaj olabilir. Çünkü İtalya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti de söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Bir de Türkiye'nin IŞID'le ilgili hassasiyetini kurcalayan bir boyutu var' dedi.