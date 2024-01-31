Abdullah Ağar İstanbul'daki Kilise Saldırısının Görünmeyen Yüzünü Açıkladı: "Çok İlginç Şeyler Var!"
Abdullah Ağar İstanbul'daki Kilise Saldırısının Görünmeyen Yüzünü Açıkladı: "Çok İlginç Şeyler Var!"
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/ozel-ist...
İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırı gündemde büyük yankı uyandırdı. DEAŞ'ın üstlendiği silahlı saldırı hakkında yeni gelişmeler yaşanırken Şahintepe Mahallesi detayı çok dikkat çekti getirdi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yapılan saldırının arka planıyla ilgili Mynet'e özel açıklamalar yaptı. Ağar, 'İşin ilginç detayları var' dedi.
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Yapılan saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat C. hayatını kaybetmişti.
Pazar ayini esnasında iki saldırganın düzenlediği saldırı gündeme bomba gibi düşerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.
Yaşanan o anlardan sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de bir bir ortaya çıktı.
51 kişinin gözaltına alındığı soruşturmalar geniş çapta sürerken iki şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından Başakşehir'de yakalandı. Saldırganlara ait silahlardan birinin parçalarının da Belgrad ormanında bulunduğu söylendi.
Geçtiğimiz saatlerde Rus ve Tacikistan kökenli olduğu açıklanan 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.
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Gündeme dair pek çok dikkat çekici açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaşanan saldırının arkasındaki sır perdesini Mynet'e anlattı.
Ağar konuyla ilgili "Bir başkonsolosun bulunduğu yere bir saldırı düzenlenmesi son derece önemli. Ancak başkonsolosun bilinçli bir şekilde hedef alınıp alınmadığını henüz bilmiyoruz. Bu bir rastlantı da olabilir. Bilinçli bir kasıt da olabilir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllarda pek çok kez terör operasyonlarıyla adını duyduğumuz Şahintepe Mahallesi'nde yakalanmaları konusunda da açıklama yapan Ağar,
"Özellikle 7 Ekim saldırısından sonra aktifleşen IŞID, Türkiye'de de eylem yapmaya çalıştı. Sinagoglar, kiliselere ve hatta Irak Büyükelçiliği'ni hedef almaya çalıştı ama istihbarat birimleri bunu engelledi. Ortadoğu'da çok ilginç pozisyonlar gelişirken böyle bir saldırı oldu."
"Daha önemli bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Suriye'de DEAŞ çok aktifleşti. Peki neden DEAŞ'a dokunulmuyor? Konvansiyonel bir alanda varlığını devam ettiriyor."
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"Hatta öyle ki 2024 yılın ilk 10 gününde DEAŞ bu bölgelerde 35 saldırı düzenledi. Yani Suriye'nin 7 ilinde eylem yaptılar, 10 günde."
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