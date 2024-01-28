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Santa Maria Kilisesi'ne Saldıran 2 Kişi Yakalandı

Santa Maria Kilisesi'ne Saldıran 2 Kişi Yakalandı

Silahlı Saldırı Kilise
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.01.2024 - 23:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldıran iki zanlının yakalandığını açıkladı. 

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldıra Tuncer Cihan isimli bir kişi hayatını kaybetmişti.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldıra Tuncer Cihan isimli bir kişi hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası iki kişi olduğu belirlenen saldırganları yakalamak için İstanbul Emniyeti çalışma başlatmıştı.

Olay sonrası iki kişi olduğu belirlenen saldırganları yakalamak için İstanbul Emniyeti çalışma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki saldırganın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki saldırganın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.'

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ömer

Tebrikler.. Kim yapmış amaç neymiş ? Neden yayın yasağı getiriliyor sayın bakanım açıklama yapmak yerine ?

s.rtc

Yakalanan 2 şahıs dini bütün kardeşlerimi? Çok hızlısınız bu hızınızı kendi vatandaşlarımızdaki olaylarda göstermeniz dileğiyle