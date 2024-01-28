Santa Maria Kilisesi'ne Saldıran 2 Kişi Yakalandı
Santa Maria Kilisesi'ne Saldıran 2 Kişi Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldıran iki zanlının yakalandığını açıkladı.
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldıra Tuncer Cihan isimli bir kişi hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası iki kişi olduğu belirlenen saldırganları yakalamak için İstanbul Emniyeti çalışma başlatmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki saldırganın yakalandığını duyurdu.
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Tebrikler.. Kim yapmış amaç neymiş ? Neden yayın yasağı getiriliyor sayın bakanım açıklama yapmak yerine ?
Yakalanan 2 şahıs dini bütün kardeşlerimi? Çok hızlısınız bu hızınızı kendi vatandaşlarımızdaki olaylarda göstermeniz dileğiyle