Sarıyer'deki Kilise Saldırısında Ölen Adamın Ailesi Konuştu
Sarıyer'deki Kilise Saldırısında Ölen Adamın Ailesi Konuştu
Sarıyer'deki kilise saldırısında ölen 53 yaşındaki Tuncer Murat C.'nin yeğeni Çağın C. açıklamalarda bulundu. Çağın C. 'Oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade masum biriydi. Hafif zihinsel engelli biriydi' ifadelerini kullandı.
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapılmış ve 52 yaşındaki Tuncer Murat C. hayatını kaybetmişti.
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Saldırıda ölen Tuncer Murat C.'nin yeğeni Çağın C. ise Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu. Çağın C., "Sadece oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade, masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu" ifadelerini kullandı.
Saldırıda ölen Cihan’ın dayısı Kazım A. ise şunları söyledi: “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz.”
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