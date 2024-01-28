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Sarıyer'deki Kilise Saldırısında Ölen Adamın Ailesi Konuştu

Sarıyer'deki Kilise Saldırısında Ölen Adamın Ailesi Konuştu

Saldırı Kilise
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.01.2024 - 17:11

Sarıyer'deki kilise saldırısında ölen 53 yaşındaki  Tuncer Murat C.'nin yeğeni Çağın C. açıklamalarda bulundu. Çağın C. 'Oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade masum biriydi. Hafif zihinsel engelli biriydi' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapılmış ve 52 yaşındaki Tuncer Murat C. hayatını kaybetmişti.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapılmış ve 52 yaşındaki Tuncer Murat C. hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Vali Gül, şunları söylemişti: 

'Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.'

Saldırıda ölen Tuncer Murat C.'nin yeğeni Çağın C. ise Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu. Çağın C., "Sadece oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade, masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu" ifadelerini kullandı.

Saldırıda ölen Tuncer Murat C.'nin yeğeni Çağın C. ise Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu. Çağın C., "Sadece oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade, masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak

Saldırıda ölen Cihan’ın dayısı Kazım A. ise şunları söyledi: “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz.”

Saldırıda ölen Cihan’ın dayısı Kazım A. ise şunları söyledi: “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz.”

Öte yandan olay sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, saldırıya ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.

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