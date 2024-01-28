Santa Maria Kilisesi'ne Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: 1 Kişiyi Gözaltına Alındı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.