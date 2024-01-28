Santa Maria Kilisesi'ne Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: 1 Kişiyi Gözaltına Alındı
Santa Maria Kilisesi'ne Düzenlenen Saldırıda Yeni Gelişme: 1 Kişiyi Gözaltına Alındı
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alınırken, polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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