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Murat Kurum: 'Gerekirse Benim İETT Şoförüm Hanımefendiyi Evinin Kapısına Bırakacak'

Murat Kurum: 'Gerekirse Benim İETT Şoförüm Hanımefendiyi Evinin Kapısına Bırakacak'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 15:55

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan Adayı Murat Kurum bugün Bayrampaşa’da kadın girişimcilerle bir araya geldi.

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Murat Kurum o programda, "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. "şeklinde konuştu. Kurum, "İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de; bir deprem kenti olmasıdır. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'un en riskli yerlerinden bir seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız mahalle kültürünün korunacağı milletimizin mutlu ve huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz" dedi.

Murat Kurum o programda, "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. "şeklinde konuştu. Kurum, "İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de; bir deprem kenti olmasıdır. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'un en riskli yerlerinden bir seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız mahalle kültürünün korunacağı milletimizin mutlu ve huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz" dedi.

İstanbul'u güvenli hale getirmek istediğini belirten Kurum ayrıca, "Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak" dedi.

İstanbul'u güvenli hale getirmek istediğini belirten Kurum ayrıca, "Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak" dedi.

'Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez; 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. İstiyoruz ki, huzur içerisinde belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak.'

İşte o anlar: 👇

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