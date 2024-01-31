Murat Kurum: 'Gerekirse Benim İETT Şoförüm Hanımefendiyi Evinin Kapısına Bırakacak'

'Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez; 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. İstiyoruz ki, huzur içerisinde belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak.'