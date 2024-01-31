Murat Kurum: 'Gerekirse Benim İETT Şoförüm Hanımefendiyi Evinin Kapısına Bırakacak'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan Adayı Murat Kurum bugün Bayrampaşa’da kadın girişimcilerle bir araya geldi.
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Murat Kurum o programda, "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'İBB'den 100 bin lira işini geliştir' diyeceğiz. "şeklinde konuştu. Kurum, "İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de; bir deprem kenti olmasıdır. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'un en riskli yerlerinden bir seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Bu projelerin odağına da komşuluk ilişkilerini yaşatacağımız mahalle kültürünün korunacağı milletimizin mutlu ve huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz" dedi.
İstanbul'u güvenli hale getirmek istediğini belirten Kurum ayrıca, "Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak" dedi.
İşte o anlar: 👇
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