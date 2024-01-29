Ünlü Şarkıcı Rihanna, ASAP Rocky ile Paris Erkek Giyim Moda Haftası'nda Ailecek Boy Gösterdi!
Ünlü Şarkıcı Rihanna, ASAP Rocky ile Paris Erkek Giyim Moda Haftası'nda Ailecek Boy Gösterdi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2pZMFQMy...
Rihanna, geçtiğimiz günlerde Paris Erkek Giyim Moda Haftası'na katılarak ailesiyle adeta boy gösterdi. ASAP Rocky ile birlikte kameralara yansıyan görüntüleri ise tam anlamıyla gıpta ettirdi!
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Aramızda ünlü şarkıcı ve iş insanı Rihanna'yı hepimiz biliyoruz. Kendisi, hem yaptığı işlerle hem de magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
Rihanna, geçtiğimiz günlerde Paris Erkek Giyim Moda Haftası'na katılarak ailesiyle adeta boy gösterdi.
Etkinlikte BLACKPINK, Pharrell Williams, j Balving ve Rihanna'nın kocası ASAP Rocky de yer aldı.
O birbirinden tatlı 'aile saadeti' kareleri sosyal medyada viral oldu, gözlerden adeta kalpler çıkarttı!
Sosyal medya kullanıcıları da bu karelere de yorumlarını eksik etmedi!
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