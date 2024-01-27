Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Kendisini Hedef Alan Megan Thee Stallion'a Ateş Püskürdü: "İğrenç Bir Yılan..."

'Hiss' isimli şarkısını çıkardıktan sonra Megan Hee Stallion, aniden gündem oldu. Şarkıda Nicki Minaj'ın kocasını hedef alan Stallion, ünlü rapçinin sigortalarını attırdı! Sonrasında ise Stallion'ın hamileyken Nicki Minaj'a alkol içermeye ikna etmeye çalıştığı ve kürtaj olmasını önerdiği video viral oldu. Nicki Minaj ağzını bozdu!

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