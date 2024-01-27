Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Kendisini Hedef Alan Megan Thee Stallion'a Ateş Püskürdü: "İğrenç Bir Yılan..."
Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Kendisini Hedef Alan Megan Thee Stallion'a Ateş Püskürdü: "İğrenç Bir Yılan..."
Kaynak: https://www.hotnewhiphop.com/757581-n...
'Hiss' isimli şarkısını çıkardıktan sonra Megan Hee Stallion, aniden gündem oldu. Şarkıda Nicki Minaj'ın kocasını hedef alan Stallion, ünlü rapçinin sigortalarını attırdı! Sonrasında ise Stallion'ın hamileyken Nicki Minaj'a alkol içermeye ikna etmeye çalıştığı ve kürtaj olmasını önerdiği video viral oldu. Nicki Minaj ağzını bozdu!
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Rap türünün kraliçesi Nicki Minaj, dünya çapında duyulmuş bir sanatçı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra agresif ve sivri dilli yönüyle de tanıyoruz kendisini.
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Megan Hee Stallion'ın "Hiss" isimli şarkısını çıkarmasından sonra ortalık savaş alanına döndü desek abartmayız.
Şarkısında Nicki Minaj'ın kocası Kenneth Petty'yi hedef alan Stallion, Nicki Minaj hayranları tarafından linçlendi. Tüm hayranlar, Nicki Minaj'ın cevap niteliğindeki yeni şarkısı "Big Foot"u merakla bekliyor!
Hayranlar bu şarkıyı dört gözle beklerken Nicki Minaj ise boş durmadı ve Stallion'ın Tory Lanez tarafından vurulmasıyla dalga geçerek "Mermi parçacıklı ayağa sahip s*rtük" ifadesini kullandı.
Hayranlar Nicki Minaj'ın ileri gittiğini düşünce de Minaj hız kesmeden devam etti. Stallion'a adeta tırnaklarını çıkararak "Bu pisliği hiçbir adam sevmeyecek." dedi.
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Megan Thee Stallion, 2012 yılında Tory Lanez tarafından bacağından vurulmuştu. Akabinde ise 2022 yılında annesini kaybetmişti.
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