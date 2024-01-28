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Stand Up Yapan Kadın, Sözünü Kesip 'Terapiste Git' Diyen Adama Ateş Püskürdü: "Karın Bile Seni Dinlemiyor..."

Stand Up Yapan Kadın, Sözünü Kesip 'Terapiste Git' Diyen Adama Ateş Püskürdü: "Karın Bile Seni Dinlemiyor..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 02:10

Nataly isimli bir stand up komedyeni, performansı esnasında kendisine 'Terapiye git' diyen adama adeta ateş püskürdü. Önce bazı sorular sorarak ortamı yumuşatan kadın, ardından açtı ağzını yumdu gözünü!

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.tiktok.com/@natyourcolor/...
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Geçtiğimiz günlerde stand-up yapan Nataly isimli bir kadın, performansı esnasında kendisine "Terapiye git" diyen izleyiciye ateş püskürdü.

Geçtiğimiz günlerde stand-up yapan Nataly isimli bir kadın, performansı esnasında kendisine "Terapiye git" diyen izleyiciye ateş püskürdü.

Nataly ise "Gitmediğimi nereden çıkardın?" diye sorunca bahsi geçen izleyiciyi bu soruya cevapsız kaldı.

Nataly ise "Gitmediğimi nereden çıkardın?" diye sorunca bahsi geçen izleyiciyi bu soruya cevapsız kaldı.

Kadın, akabinde "Baba mısınız?" sorusuna izleyiciden "Hayır." cevabını alınca "Kapa çeneni o zaman." dedi.

Kadın, akabinde "Baba mısınız?" sorusuna izleyiciden "Hayır." cevabını alınca "Kapa çeneni o zaman." dedi.

"Sen terapiye gidip komedi gösterisinde çeneni tutamamam hakkında konuşmaya ne dersin? Evdeki karın seni dinlemiyor o yüzden benim dinleyeceğimi mi düşünüyorsun?"

"Sen terapiye gidip komedi gösterisinde çeneni tutamamam hakkında konuşmaya ne dersin? Evdeki karın seni dinlemiyor o yüzden benim dinleyeceğimi mi düşünüyorsun?"

"Çocuklarının da terapiye olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim." diyerek cümlesini noktalıyor Nataly.

"Çocuklarının da terapiye olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim." diyerek cümlesini noktalıyor Nataly.
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O kaos dolu videoyu buradan izleyebilirsiniz.👇

Komedyenin kendisini savunma şekline de birbirinden farklı yorumlar geldi.👇

Komedyenin kendisini savunma şekline de birbirinden farklı yorumlar geldi.👇

"İzlemesi aşırı keyifli..."

"İzlemesi aşırı keyifli..."

"Söz kesen insanlarla böyle uğraşılır!"

"Söz kesen insanlarla böyle uğraşılır!"

"ÖLDÜR ONU!"

"ÖLDÜR ONU!"
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"Arabaya bindiğinde kesin ağlamıştır."

"Arabaya bindiğinde kesin ağlamıştır."

"Ben bir terapist olarak söylüyorum, adamı benden daha iyi anlıyorsun."

"Ben bir terapist olarak söylüyorum, adamı benden daha iyi anlıyorsun."

"Önce bilgi topladı, sonra da yaptı yapacağını."

"Önce bilgi topladı, sonra da yaptı yapacağını."

"Öfkesinin giderek artmasına bayıldım."

"Öfkesinin giderek artmasına bayıldım."

"Bu videonun bana verdiği zevk."

"Bu videonun bana verdiği zevk."

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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