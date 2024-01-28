İş Arkadaşlarının Kahvesine Viagra Karıştıran Kadın, Mahkeme Tarafından Suçsuz Bulundu!
İş Arkadaşlarının Kahvesine Viagra Karıştıran Kadın, Mahkeme Tarafından Suçsuz Bulundu!
Kaynak: https://www.theguardian.com/uk-news/2...
2017 yılında iş arkadaşlarının kahvesine ereksiyon problemi için kullanılan Viagra ilacı karıştıran 62 yaşındaki Karen Beale'in davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Karen Beale, mahkeme tarafından suçsuz bulundu.
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Karen Beale adında 62 yaşındaki bir kadın, 2017 yılında iş arkadaşlarının kahvesine Viagra koyduğu için tutuklanmıştı.
"İnsanlara zarar vermek yerine yardım etmek isteyen" biri olarak tanımlanan kadın, 2017 yılında granül kahve kavanozunun içerisine ereksiyon tedavisinde kullanılan bu ilaçtan koymuştu.
2018 yılında yapılan duruşmada ele geçirilen gizli kamera kayıtları davanın iddianamesinde yer aldı.
Gravenor, bu durum karşısında kendi ofisine gizli bir kamera yerleştirmeye karar verdi.
Başsavcı Matthew Hodgetts, mahkeme oturumunda yaptığı açıklamada, "Bunlar, Nescafe'nin içerisinde bulunmasını hiç beklemediğiniz maddeler. Bu iki kadını belki de zehirlemek amacıyla bu maddeleri kahvelerine karıştırmayı planlamıştı. İşte bu yüzden savcılık zehirleme teşebbüsü suçlaması yöneltti" ifadelerini kullandı.
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Hanım apla umreye gidecek yaşta yaptığına bak
Şöyle sağlam 10 tane zenci bulacaksınız kahve ikram edeceksiniz madem mahkeme vermemiş cezayı folloş etsinler 😅😅
yok artık ya bunu turkiyede yapmış olsalardı viagranin stokları tükenmişti bugün 😂😂