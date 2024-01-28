İş Arkadaşlarının Kahvesine Viagra Karıştıran Kadın, Mahkeme Tarafından Suçsuz Bulundu!

Savcılık, Beale'in şirketinde sekreter olarak çalışan Jean Smith ve muhasebeci Katrina Gravenor'un kahvelerine bir yıldan daha uzun bir süre boyunca Viagra ve diğer kimyasallar eklediğini iddia ediyor. Bu durumun kanıtı olarak, savcılık gizli kamera görüntülerini sunuyor. Ancak, Beale bu suçlamaları reddediyor.