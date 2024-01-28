Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İş Arkadaşlarının Kahvesine Viagra Karıştıran Kadın, Mahkeme Tarafından Suçsuz Bulundu!

İş Arkadaşlarının Kahvesine Viagra Karıştıran Kadın, Mahkeme Tarafından Suçsuz Bulundu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 20:17 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 20:29

2017 yılında iş arkadaşlarının kahvesine ereksiyon problemi için kullanılan Viagra ilacı karıştıran 62 yaşındaki Karen Beale'in davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Karen Beale, mahkeme tarafından suçsuz bulundu. 

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.theguardian.com/uk-news/2...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Karen Beale adında 62 yaşındaki bir kadın, 2017 yılında iş arkadaşlarının kahvesine Viagra koyduğu için tutuklanmıştı.

Karen Beale adında 62 yaşındaki bir kadın, 2017 yılında iş arkadaşlarının kahvesine Viagra koyduğu için tutuklanmıştı.

Eski bir fabrika temizlikçisi olan Beale, Canterburru mahkemesindeki bir yargıç tarafından suçsuz bulundu.

"İnsanlara zarar vermek yerine yardım etmek isteyen" biri olarak tanımlanan kadın, 2017 yılında granül kahve kavanozunun içerisine ereksiyon tedavisinde kullanılan bu ilaçtan koymuştu.

"İnsanlara zarar vermek yerine yardım etmek isteyen" biri olarak tanımlanan kadın, 2017 yılında granül kahve kavanozunun içerisine ereksiyon tedavisinde kullanılan bu ilaçtan koymuştu.

Karen Beale, 2018 yılında tutuklansa da davanın sonuçlanması 5 sene sürdü. Geçen Aralık ayında yapılan duruşmada ise yargıç, 'Karen Beale'e bir özür borçlu olduğunu' belirtmişti.

2018 yılında yapılan duruşmada ele geçirilen gizli kamera kayıtları davanın iddianamesinde yer aldı.

2018 yılında yapılan duruşmada ele geçirilen gizli kamera kayıtları davanın iddianamesinde yer aldı.

Savcılık, Beale'in şirketinde sekreter olarak çalışan Jean Smith ve muhasebeci Katrina Gravenor'un kahvelerine bir yıldan daha uzun bir süre boyunca Viagra ve diğer kimyasallar eklediğini iddia ediyor. Bu durumun kanıtı olarak, savcılık gizli kamera görüntülerini sunuyor. Ancak, Beale bu suçlamaları reddediyor.

Gravenor, bu durum karşısında kendi ofisine gizli bir kamera yerleştirmeye karar verdi.

Gravenor, bu durum karşısında kendi ofisine gizli bir kamera yerleştirmeye karar verdi.

Bu gizli kameranın yakaladığı görüntülerde Beale, lateks eldivenlerini takmış bir şekilde kahve kavanozunu sallarken görüntülendi. Bu durum üzerine fabrikaya polis çağrıldı ve yapılan analizler sonucunda hem Gravenor'un hem de Smith'in tükettiği kahvenin içinde, ereksiyon sorunlarının tedavisinde kullanılan Sildenafil (Viagra) ve yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan bir ilaç bulundu.

Başsavcı Matthew Hodgetts, mahkeme oturumunda yaptığı açıklamada, "Bunlar, Nescafe'nin içerisinde bulunmasını hiç beklemediğiniz maddeler. Bu iki kadını belki de zehirlemek amacıyla bu maddeleri kahvelerine karıştırmayı planlamıştı. İşte bu yüzden savcılık zehirleme teşebbüsü suçlaması yöneltti" ifadelerini kullandı.

Başsavcı Matthew Hodgetts, mahkeme oturumunda yaptığı açıklamada, "Bunlar, Nescafe'nin içerisinde bulunmasını hiç beklemediğiniz maddeler. Bu iki kadını belki de zehirlemek amacıyla bu maddeleri kahvelerine karıştırmayı planlamıştı. İşte bu yüzden savcılık zehirleme teşebbüsü suçlaması yöneltti" ifadelerini kullandı.

'Bütünsel terapi' (holistik terapi) alanında geçmiş tecrübesi olduğu ifade edilen Beale, kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille reddetti. Beale, hakkında dolaşan söylentilerin farkında olduğunu ve bu yüzden gizli kamera görüntülerinde kahvesini kontrol ettiğini belirtti. Bu olay, İngiliz medyasının gündemine oturmuş durumda ve hukuki süreç halen devam etmekte.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mehmet

Hanım apla umreye gidecek yaşta yaptığına bak

ömer

Şöyle sağlam 10 tane zenci bulacaksınız kahve ikram edeceksiniz madem mahkeme vermemiş cezayı folloş etsinler 😅😅

nevertheless1010

yok artık ya bunu turkiyede yapmış olsalardı viagranin stokları tükenmişti bugün 😂😂