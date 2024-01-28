Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Sosyal Medya Kullanıcıları
Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Sosyal Medya Kullanıcıları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sosyal medya hayatımızın adeta bir parçası. Birçoğumuz her ne kadar orayı bir günlük gibi kullansak da bazılarımız da tamamen hayatımızı sergiliyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler 'sergileme' işini biraz fazla abartmış gibi!
Hazırsanız sizleri şöyle alalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. "Kafası neden o kadar küçük kalmış?"
3. "E yok artık ama!"
4. "Komşumun her fotoğrafı maalesef ki bu şekilde..."
5. "Buna gerek var mıydı gerçekten?"
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6. 👇
7. "Bacağını 'Paint' uygulamasıyla mı çizmişler?"
8. "Bu geceki kabusum belli oldu..."
9. "İnsanların bazen anatomi bilmediklerini düşünüyorum."
10. "Kelimeler bazen kifayetsiz kalır ya..."
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11. "Diyet kola içince hissettiğim;"
12. Son derece doğal bir çalışma olmuş (!)
13. Sebebi neydi ki?
14. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişi mi?"
15. Ve son olarak...
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