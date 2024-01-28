Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Sosyal Medya Kullanıcıları

Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Sosyal Medya Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 15:01

Sosyal medya hayatımızın adeta bir parçası. Birçoğumuz her ne kadar orayı bir günlük gibi kullansak da bazılarımız da tamamen hayatımızı sergiliyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler 'sergileme' işini biraz fazla abartmış gibi!

Hazırsanız sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Kafası neden o kadar küçük kalmış?"

2. "Kafası neden o kadar küçük kalmış?"

3. "E yok artık ama!"

3. "E yok artık ama!"

4. "Komşumun her fotoğrafı maalesef ki bu şekilde..."

4. "Komşumun her fotoğrafı maalesef ki bu şekilde..."

5. "Buna gerek var mıydı gerçekten?"

5. "Buna gerek var mıydı gerçekten?"
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. 👇

6. 👇

7. "Bacağını 'Paint' uygulamasıyla mı çizmişler?"

7. "Bacağını 'Paint' uygulamasıyla mı çizmişler?"

8. "Bu geceki kabusum belli oldu..."

8. "Bu geceki kabusum belli oldu..."

9. "İnsanların bazen anatomi bilmediklerini düşünüyorum."

9. "İnsanların bazen anatomi bilmediklerini düşünüyorum."

10. "Kelimeler bazen kifayetsiz kalır ya..."

10. "Kelimeler bazen kifayetsiz kalır ya..."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Diyet kola içince hissettiğim;"

11. "Diyet kola içince hissettiğim;"

12. Son derece doğal bir çalışma olmuş (!)

12. Son derece doğal bir çalışma olmuş (!)

13. Sebebi neydi ki?

13. Sebebi neydi ki?

14. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişi mi?"

14. "Bunların ikisi gerçekten aynı kişi mi?"

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?