Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Evinde Sürekli Ses Çıkaran Bir 'Hayalet'le Yaşadığını İddia Eden Adam O Ürkütücü Anları Anbean Kaydetti!

Evinde Sürekli Ses Çıkaran Bir 'Hayalet'le Yaşadığını İddia Eden Adam O Ürkütücü Anları Anbean Kaydetti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 21:52

Geçtiğimiz günlerde Dominic isimli bir TikTok kullanıcısı, evinde sürekli ses çıkaran ve kapıların kapalı durmasını istemeyen bir 'hayalet' ile yaşadığını iddia etti. O ürkütücü anları da anbean kaydetti!

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://vm.tiktok.com/ZM6XswQR1/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı bir videoyla gerçek anlamda akıllara durgunluk verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı bir videoyla gerçek anlamda akıllara durgunluk verdi.

Birçoğumuz paranormal olaylara inanıyoruz. Fakat bu adamın yaşadığı gerçek anlamda tüyler ürperten cinsten!

Birçoğumuz paranormal olaylara inanıyoruz. Fakat bu adamın yaşadığı gerçek anlamda tüyler ürperten cinsten!

Dominic isimli adamın anlattığına göre kendisinin evinde sürekli olarak ses çıkaran, kapıları çalan ve eşyalara zarar veren bir hayalet var.

Dominic isimli adamın anlattığına göre kendisinin evinde sürekli olarak ses çıkaran, kapıları çalan ve eşyalara zarar veren bir hayalet var.

Evet yanlış duymadınız! Paylaştığı videoda görünmeyen bir enerjinin sürekli olarak kapılara vurduğunu ve 'Dur.' komutunu verene kadar da durmadığı görülüyor.

Hatta ve hatta Dominic, kapıları hızlı bir şekilde çarpamasın diye hem giriş kapısına hem de koridorun yanındaki kapıya siyah bir kablo bile bağlamış.

Hatta ve hatta Dominic, kapıları hızlı bir şekilde çarpamasın diye hem giriş kapısına hem de koridorun yanındaki kapıya siyah bir kablo bile bağlamış.

Fakat bahsettiği 'hayaletin' duvardaki haç işaretini bile yere düşürdüğünü ve asla duvarda durmasına izin vermediğini de dile getiriyor.

Kapının görünmeyen bir varlık tarafından zorlandığı videoya sadece bir örnek. 'Hayalet' hiçbir şekilde kapının kapalı olmasını istemiyormuş!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videonun bir kısmında ise ısı algılayan bir kamerada bir varlık görülüyor.👇

Videonun bir kısmında ise ısı algılayan bir kamerada bir varlık görülüyor.👇

Bu paranormal olaylarında günün herhangi bir saatinde, özellikle de geceleri daha sık görüldüğünü dile getiriyor.

Bu paranormal olaylarında günün herhangi bir saatinde, özellikle de geceleri daha sık görüldüğünü dile getiriyor.

Bu video kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu ve bu ilginç olaylar zincirine birbirinden farklı yorumlarda geldi.

Bu video kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu ve bu ilginç olaylar zincirine birbirinden farklı yorumlarda geldi.

"Nasıl korkmuyorsun?"

"Nasıl korkmuyorsun?"

"Lütfen bunun gerçek olmadığını söyleyin gece uyuyamayacağım..."

"Lütfen bunun gerçek olmadığını söyleyin gece uyuyamayacağım..."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Ne zaman buradan taşınıyorsun?"

"Ne zaman buradan taşınıyorsun?"

"Komşular sesten rahatsız olmuyor mu? Peki hiç kapıyı açık bırakmayı denedin mi?"

"Komşular sesten rahatsız olmuyor mu? Peki hiç kapıyı açık bırakmayı denedin mi?"

👇

👇

👇

👇

"Ters köşe: Hayalet aslında karanlıktan korkuyormuş ve kapının açık bırakılmasını istiyormuş."

"Ters köşe: Hayalet aslında karanlıktan korkuyormuş ve kapının açık bırakılmasını istiyormuş."
İçeriğin Devamı Aşağıda

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın