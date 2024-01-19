Evinde Sürekli Ses Çıkaran Bir 'Hayalet'le Yaşadığını İddia Eden Adam O Ürkütücü Anları Anbean Kaydetti!
Evinde Sürekli Ses Çıkaran Bir 'Hayalet'le Yaşadığını İddia Eden Adam O Ürkütücü Anları Anbean Kaydetti!
Kaynak: https://vm.tiktok.com/ZM6XswQR1/
Geçtiğimiz günlerde Dominic isimli bir TikTok kullanıcısı, evinde sürekli ses çıkaran ve kapıların kapalı durmasını istemeyen bir 'hayalet' ile yaşadığını iddia etti. O ürkütücü anları da anbean kaydetti!
Buyurun detaylara.👇
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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı bir videoyla gerçek anlamda akıllara durgunluk verdi.
Birçoğumuz paranormal olaylara inanıyoruz. Fakat bu adamın yaşadığı gerçek anlamda tüyler ürperten cinsten!
Dominic isimli adamın anlattığına göre kendisinin evinde sürekli olarak ses çıkaran, kapıları çalan ve eşyalara zarar veren bir hayalet var.
Hatta ve hatta Dominic, kapıları hızlı bir şekilde çarpamasın diye hem giriş kapısına hem de koridorun yanındaki kapıya siyah bir kablo bile bağlamış.
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Videonun bir kısmında ise ısı algılayan bir kamerada bir varlık görülüyor.👇
Bu paranormal olaylarında günün herhangi bir saatinde, özellikle de geceleri daha sık görüldüğünü dile getiriyor.
Bu video kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu ve bu ilginç olaylar zincirine birbirinden farklı yorumlarda geldi.
"Nasıl korkmuyorsun?"
"Lütfen bunun gerçek olmadığını söyleyin gece uyuyamayacağım..."
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"Ne zaman buradan taşınıyorsun?"
"Komşular sesten rahatsız olmuyor mu? Peki hiç kapıyı açık bırakmayı denedin mi?"
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"Ters köşe: Hayalet aslında karanlıktan korkuyormuş ve kapının açık bırakılmasını istiyormuş."
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