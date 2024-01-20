Instagram'da Paylaştıkları Aşırı Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimize Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Aşırı Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimize Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki birçok sosyal medya platformu dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kimimiz sosyal medyayı tam anlamıyla bir günlük gibi kullanırken kimimiz de kendimizi göstermek için kullanıyoruz.😂 Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçek anlamda akıllara durgunluk verecek türden.
Hazırsanız, sizleri şöyle alalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz... Ayaklara dikkat!
2. "55 yaşındaki karşı komşum."
3. Nasıl yani?
4. "Gerçekten bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor!"
5. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yok artık!
7. 👇
8. "Bu photoshop yeteneği karşısında nutkum tutuldu."
9. Tatsız bir çalışma olmuş.
10. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Bazen sadece ekrana uzun uzun bakarsın..."
12. Ünlü isimlerden bir tanesi.
13. Duvar neden yamulmuş?😂
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda