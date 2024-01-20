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Instagram'da Paylaştıkları Aşırı Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimize Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Aşırı Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimize Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler

Instagram Sosyal Medya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 13:01

Sizler de takdir edersiniz ki birçok sosyal medya platformu dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kimimiz sosyal medyayı tam anlamıyla bir günlük gibi kullanırken kimimiz de kendimizi göstermek için kullanıyoruz.😂 Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçek anlamda akıllara durgunluk verecek türden.

Hazırsanız, sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz... Ayaklara dikkat!

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz... Ayaklara dikkat!

2. "55 yaşındaki karşı komşum."

2. "55 yaşındaki karşı komşum."
2. "55 yaşındaki karşı komşum."

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. "Gerçekten bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor!"

4. "Gerçekten bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor!"
4. "Gerçekten bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor!"

5. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

5. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
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6. Yok artık!

6. Yok artık!

7. 👇

7. 👇

8. "Bu photoshop yeteneği karşısında nutkum tutuldu."

8. "Bu photoshop yeteneği karşısında nutkum tutuldu."
8. "Bu photoshop yeteneği karşısında nutkum tutuldu."

9. Tatsız bir çalışma olmuş.

9. Tatsız bir çalışma olmuş.

10. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği."

10. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği."
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11. "Bazen sadece ekrana uzun uzun bakarsın..."

11. "Bazen sadece ekrana uzun uzun bakarsın..."

12. Ünlü isimlerden bir tanesi.

12. Ünlü isimlerden bir tanesi.
12. Ünlü isimlerden bir tanesi.

13. Duvar neden yamulmuş?😂

13. Duvar neden yamulmuş?😂

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

Haftaya görüşmek üzere!

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