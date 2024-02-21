Kanye West'in 10 Yaşındaki Kızı North West İlk Şarkısı ile Müzik Listelerinin Başına Yükselerek Rekor Kırdı
Kanye West'in 10 Yaşındaki Kızı North West İlk Şarkısı ile Müzik Listelerinin Başına Yükselerek Rekor Kırdı
Kim Kardashian ve Kanye West'in kızı olarak dünyaya gelmiş North West, babasının izinden gitmeye karalı olacak ki, geçtiğimiz günlerde babası ile çıkarttığı şarkının dinlenmeleri aldı başını gitti! Detaylar içeriğimizde👇
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2012 senesinden beri birlikte olan Kanye West ve Kim Kardashian ikilisi 2014 senesinde herkesi büyüleyen bir düğünle dünyaevine girmişti.
2013 senesinde dünyaya gelen kızları North West, doğduğu günden beri babasına benzetiliyordu zaten...
Babasının kopyası olan North'un büyüdükçe babasına olan hayranlığı artmış ve daha erken yaşlarda olmasına rağmen kariyerini belirleyici seçimlerde bulunmuştu.
Hatırlarsanız kendisi babasının titanyum dişlerine bile özenerek, dişlerine pırlanta taktırmıştı...
North West ailenin ikinci rapçisi olmaya kendini adamış olacak ki 10 yaşında olmasına rağmen babasıyla kaydettiği şarkısını piyasaya sürmüştü.
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"Talking" isimli şarkıda duyduğumuz "Miss Westie" lakaplı North rap becerileriyle herkesi büyülemiş ve büyük bir başarıyla kariyerine başlamıştı.
Şarkısı Billboard Hot 100 listesine giren North West, kısa sürede 30. sıraya yükseldi ve bunu 10 yaşında başaran ilk isim oldu.
Gelen tepkilere bakalım👇
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