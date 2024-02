Nicki Minaj, Kanye West'in yeni albümü 'Vultures'da yer alması planlanan ortak şarkıları 'New Body'nin yayınlanmasına izin vermemesi nedeniyle gerginlik yaratmıştı. West, Minaj'a izin almak için bir mesaj attı, ancak Minaj, şarkının üç yıl önce yayınlanmış bir şarkı olduğunu ve neden tekrar yayınlayacağını söyleyerek reddetti. 'New Body', daha önce West'in başka projelerinde de düşünülmüş, ancak bir türlü yayınlanamamış bir şarkı olarak dikkat çekiyor. Minaj, şarkıyı 'kaçan hit' olarak tanımladı.