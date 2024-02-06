Popüler Şarkılardan Kaç Tanesinin Sözlerini Tamamen Ezbere Biliyorsun?
Popüler Şarkılardan Kaç Tanesinin Sözlerini Tamamen Ezbere Biliyorsun?
Hepimiz biliyoruz ki 'müzik ruhun gıdasıdır!' Her şarkıda kendine ait bir şey bulanlar, bir kere duyduğu parçayı bir daha unutmayanlar... Mutluluğu da mutsuzluğu da şarkılarla yaşarlar. Sen de onlardan biri misin? Müzik olmadan yaşayamam diyorsan, Türkiye'nin çalma listelerinde en çok yer alan popüler müziklerden kaç tanesini tamamen ezberlediğini bilmek isteriz! Acaba sen nasıl bir müzik seversin? Hadi görelim, tek yapman gereken dinlemeye de söylemeye de doyamadığın o şarkıları işaretlemek.
Hazırsan, başlıyoruz...
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Söyle bakalım, çalma listelerinin vazgeçilmezi haline gelen popüler müziklerin hangisilerini tamamen ezbere biliyorsun?
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$total şarkıdan $score tanesini tamamen ezbere biliyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
$total şarkıdan $score tanesini tamamen ezbere biliyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
$total şarkıdan $score tanesini tamamen ezbere biliyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
$total şarkıdan $score tanesini tamamen ezbere biliyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda