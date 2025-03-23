Bu Test Gerçekleri Söylüyor! Evliliğe Uygun musun Değil misin?
Bu Test Gerçekleri Söylüyor! Evliliğe Uygun musun Değil misin?
Evlilik, sadece düğün ve romantizmle dolu bir yolculuk değil; sorumluluk, sabır ve uyum gerektiren uzun soluklu bir yol. Peki, sen gerçekten evliliğe hazır mısın? Bu test, ilişkinin zorlayıcı yönleriyle nasıl başa çıkacağını ve hayat arkadaşınla uzun vadede mutlu olup olamayacağını anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan başlıyoruz! Bakalım evliliğe yeşil ışık mı yakıyorsun, yoksa biraz daha beklemen mi gerekiyor?
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1. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
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2. Partnerinle finansal konuları nasıl yönetiyorsun?
3. Evliliğin en önemli unsuru sence nedir?
4. Partnerinle yaşadığın büyük bir sorun olduğunda ne yaparsın?
5. Evlilikte iş bölümü hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Kendi kişisel alanın senin için ne kadar önemli?
7. Ailelerinizle ilişkiniz nasıl olmalı?
8. Evliliğin monotonlaşmasını nasıl önlersin?
9. Uzun süreli bir ilişkide en büyük zorluk ne olur?
10. Partnerinin kötü bir alışkanlığı olduğunu fark edersen ne yaparsın?
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Henüz Evliliğe Hazır Değilsin
Kararsız Bir Adaysın
Büyük Oranda Hazırsın
Mükemmel Bir Evlilik Adayısın!
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