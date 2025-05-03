“Fakirlerle Arkadaş Olmayın” Diyen Bir Kadın Sebepleri Açıkladı: İzleyiciler İkiye Bölündü

Bir içerik üreticisi “Fakirlerle arkadaş olmayın” başlığıyla paylaştığı videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın bu sözü babaannesinden öğrenmiş ve ona neden hak verdiğini videosunda açıklamıştı. Bahsettiği fakirliğin hem maddi hem de manevi olduğunu dile getirse de eleştiriler çığ gibi büyüdü. Kendisine hak verenler de vardı. Bakalım detayları öğrenince siz ne düşüneceksiniz!