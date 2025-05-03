“Fakirlerle Arkadaş Olmayın” Diyen Bir Kadın Sebepleri Açıkladı: İzleyiciler İkiye Bölündü

Bir içerik üreticisi “Fakirlerle arkadaş olmayın” başlığıyla paylaştığı videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın bu sözü babaannesinden öğrenmiş ve ona neden hak verdiğini videosunda açıklamıştı. Bahsettiği fakirliğin hem maddi hem de manevi olduğunu dile getirse de eleştiriler çığ gibi büyüdü. Kendisine hak verenler de vardı. Bakalım detayları öğrenince siz ne düşüneceksiniz!
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İnsanın bir süre sonra çevresiyle benzer bir enerjide olacağı sıkça duyduklarımızdan.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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