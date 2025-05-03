Dünyayı Gezen Turisti Gören Teyzeler Eli Boş Göndermedi: Misafirperverlikleri İçimizi Isıttı!

@wacky_japan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Japon gezgin, Türkiye seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Bir seranın yanından geçerken merak ettiği için baktığını dile getiren turist, teyzelerin onu fark etmesiyle harika anlar yaşamıştı. Serayla ilgilenen teyzelerimiz en taze sebzelerden ikram ederek yüzümüzde güller açmasına vesile oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Yurdum insanının misafirperverliği bir başka!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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