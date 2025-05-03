Dünyayı Gezen Turisti Gören Teyzeler Eli Boş Göndermedi: Misafirperverlikleri İçimizi Isıttı!

@wacky_japan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Japon gezgin, Türkiye seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Bir seranın yanından geçerken merak ettiği için baktığını dile getiren turist, teyzelerin onu fark etmesiyle harika anlar yaşamıştı. Serayla ilgilenen teyzelerimiz en taze sebzelerden ikram ederek yüzümüzde güller açmasına vesile oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım!