Türkiye’de Market Gezen Amerikalılar Şaşırdıkları Şeyleri Tek Tek Sıraladı

Türkiye’ye gelen gezgin bir çift, markette şaşırdıkları detayları video kaydına alarak paylaşmalarıyla viral oldular. Tabii onların şaşırdıkları şeyler bizim için gayet normaldi. Ancak kültür farkı marketlerde bile kendini belli ediyor. Zeytinlerden, sütlere birçok ürünün sergileniş tarzı onlara ilginç gelmişti. Gelin detaylara geçelim!
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Evet aslında ayranın kilitli bir dolapta olması onları yanıltmış olabilir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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