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Türkiye’de Market Gezen Amerikalılar Şaşırdıkları Şeyleri Tek Tek Sıraladı

Türkiye’de Market Gezen Amerikalılar Şaşırdıkları Şeyleri Tek Tek Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 10:56

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Türkiye’ye gelen gezgin bir çift, markette şaşırdıkları detayları video kaydına alarak paylaşmalarıyla viral oldular. Tabii onların şaşırdıkları şeyler bizim için gayet normaldi. Ancak kültür farkı marketlerde bile kendini belli ediyor. Zeytinlerden, sütlere birçok ürünün sergileniş tarzı onlara ilginç gelmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Evet aslında ayranın kilitli bir dolapta olması onları yanıltmış olabilir.

Evet aslında ayranın kilitli bir dolapta olması onları yanıltmış olabilir.

Ama zeytinlerin çeşit çeşit reyonlarda yerini alması, sütlerin kimi zaman dolapta kimi zaman açık raflarda olması, tahinin kahvaltının vazgeçilmezi olması ve dahasıyla bunlar bizim normallerimiz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 😄

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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