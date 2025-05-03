Türkiye’de Market Gezen Amerikalılar Şaşırdıkları Şeyleri Tek Tek Sıraladı

Ama zeytinlerin çeşit çeşit reyonlarda yerini alması, sütlerin kimi zaman dolapta kimi zaman açık raflarda olması, tahinin kahvaltının vazgeçilmezi olması ve dahasıyla bunlar bizim normallerimiz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 😄