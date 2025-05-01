“Dağ Başında Soğuk Varmış” Türküsüyle Tanıdığımız Çocuğun Şimdiki Hali Ortaya Çıktı!

Sizler de muhakkak “Dağ başında soğuk varmış” türküsünü söyleyen çocuğu sosyal medyada görmüşsünüzdür. 2007 yılına ait olan video hala zaman zaman paylaşılıyor, videolarda arkaplanda ses olarak kullanılıyor. Gizem Bilig adlı içerik üreticisi de türküyü söyleyen kişiye ulaşarak röportaj yaptı. O zamanlar küçücük bir çocuk olarak tanımıştık ama türküyü söyleyen kişi artık 25 yaşında bir müzisyendi. Gelin detaylara geçelim!