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“Dağ Başında Soğuk Varmış” Türküsüyle Tanıdığımız Çocuğun Şimdiki Hali Ortaya Çıktı!

“Dağ Başında Soğuk Varmış” Türküsüyle Tanıdığımız Çocuğun Şimdiki Hali Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 08:57

İçerik Devam Ediyor

Sizler de muhakkak “Dağ başında soğuk varmış” türküsünü söyleyen çocuğu sosyal medyada görmüşsünüzdür. 2007 yılına ait olan video hala zaman zaman paylaşılıyor, videolarda arkaplanda ses olarak kullanılıyor. Gizem Bilig adlı içerik üreticisi de türküyü söyleyen kişiye ulaşarak röportaj yaptı. O zamanlar küçücük bir çocuk olarak tanımıştık ama türküyü söyleyen kişi artık 25 yaşında bir müzisyendi. Gelin detaylara geçelim!

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Sosyal mecralarda öyle bir hafıza var ki, hiçbir şey unutulmuyor.

Sosyal mecralarda öyle bir hafıza var ki, hiçbir şey unutulmuyor.

Gizem Bilig de ilgi çeken içerikleriyle son zamanların en popüler isimlerinden. İnternetin unutulmayanları bizlerle buluşturan Bilig, aynı zamanda bilgilendirici içerikler de üretiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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