Isparta’da Meydana Gelen 1.9’luk Deprem Üzerinden Hocaların Bitmeyen Deprem Kavgasına Parodi Çekti

@cetinselmesele adlı Instagram hesabından içerikler üreten Çetin Karagöz, “Isparta Depremi Celal&Şener bilim fight” başlığıyla yayınladığı video ile beğenileri topladı. Geçtiğimiz günlerde Isparta’da meydana gelen 1.9’luk depremin sosyal medyada goygoyu epey döndü. Celal Şengör ile Şener Üşümezsoy’un bitmeyen İstanbul Depremi kavgaları da goygoya bir diğer malzemeydi. İçerik üreticisi Çetin Karagöz de hepsini derleyerek bir parodi çekti.
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Isparta’da meydana gelen deprem için valiliğin geçmiş olsun mesajı yayınlaması garipsenmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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