onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Isparta’da Meydana Gelen 1.9’luk Deprem Üzerinden Hocaların Bitmeyen Deprem Kavgasına Parodi Çekti

Isparta’da Meydana Gelen 1.9’luk Deprem Üzerinden Hocaların Bitmeyen Deprem Kavgasına Parodi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 14:55

İçerik Devam Ediyor

@cetinselmesele adlı Instagram hesabından içerikler üreten Çetin Karagöz, “Isparta Depremi Celal&Şener bilim fight” başlığıyla yayınladığı video ile beğenileri topladı. Geçtiğimiz günlerde Isparta’da meydana gelen 1.9’luk depremin sosyal medyada goygoyu epey döndü. Celal Şengör ile Şener Üşümezsoy’un bitmeyen İstanbul Depremi kavgaları da goygoya bir diğer malzemeydi. İçerik üreticisi Çetin Karagöz de hepsini derleyerek bir parodi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Isparta’da meydana gelen deprem için valiliğin geçmiş olsun mesajı yayınlaması garipsenmişti.

Isparta’da meydana gelen deprem için valiliğin geçmiş olsun mesajı yayınlaması garipsenmişti.

Özellikle de İstanbul’da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremden henüz birkaç gün sonra 1.9 şiddetindeki depremin büyütülmesi sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın