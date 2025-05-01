Isparta’da Meydana Gelen 1.9’luk Deprem Üzerinden Hocaların Bitmeyen Deprem Kavgasına Parodi Çekti

@cetinselmesele adlı Instagram hesabından içerikler üreten Çetin Karagöz, “Isparta Depremi Celal&Şener bilim fight” başlığıyla yayınladığı video ile beğenileri topladı. Geçtiğimiz günlerde Isparta’da meydana gelen 1.9’luk depremin sosyal medyada goygoyu epey döndü. Celal Şengör ile Şener Üşümezsoy’un bitmeyen İstanbul Depremi kavgaları da goygoya bir diğer malzemeydi. İçerik üreticisi Çetin Karagöz de hepsini derleyerek bir parodi çekti.