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Yazmak İsteyen Bi' Şekilde Yazıyor: Isparta Valiliği 1.9'luk Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı Paylaştı

Yazmak İsteyen Bi' Şekilde Yazıyor: Isparta Valiliği 1.9'luk Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 19:30

Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Maalesef vatandaşlarımız da deprem haberlerine alışkın. Öyle ki büyüklüğü 4'e ulaşmayan depremlerin birçoğu haber değeri bile görmüyor. 28 Nisan Pazartesi günü saat 16.00 civarında ise Isparta'da 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Isparta Valiliği'nin bu denli 'küçük' bir depremin ardından 'geçmiş olsun' mesajı yayınlaması ise bi' hayli garip bulundu.

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Ülkemizin dört bir yanı, maalesef, fay hatlarıyla çevrili.

Ülkemizin dört bir yanı, maalesef, fay hatlarıyla çevrili.

Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde bugüne kadar maalesef yıkıcı depremlere şahit olduk. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremler, vatandaşlarda büyük paniğe sebep oldu. Artçı depremler ise yakından takip ediliyor.

28 Nisan Pazartesi günü saat 16.00 sularında, Isparta merkezli bir deprem meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 1.9 olarak açıklandı.

Isparta Valiliği, 1.9 büyüklüğündeki deprem için bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Isparta Valiliği, 1.9 büyüklüğündeki deprem için bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.
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Valilik hesabından yapılan bu paylaşıma ise kullanıcı yorumları gecikmedi.

Valilik hesabından yapılan bu paylaşıma ise kullanıcı yorumları gecikmedi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Halil Değerli

Valilerin riyakat düzeyi... 😡

GardıropFuat

liyakattir o riyakat olsa duramazsın.

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