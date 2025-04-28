Yazmak İsteyen Bi' Şekilde Yazıyor: Isparta Valiliği 1.9'luk Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı Paylaştı

Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Maalesef vatandaşlarımız da deprem haberlerine alışkın. Öyle ki büyüklüğü 4'e ulaşmayan depremlerin birçoğu haber değeri bile görmüyor. 28 Nisan Pazartesi günü saat 16.00 civarında ise Isparta'da 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Isparta Valiliği'nin bu denli 'küçük' bir depremin ardından 'geçmiş olsun' mesajı yayınlaması ise bi' hayli garip bulundu.