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Orta Yaşın Şakalara Olan Vefasını Yıllardır Gülünen Şakalarıyla Tespit Eden Kullanıcılar

Orta Yaşın Şakalara Olan Vefasını Yıllardır Gülünen Şakalarıyla Tespit Eden Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 11:00

Üzerinden yıllar geçse de unutamadığınız bir şakanız var mı? Ya da bir başkasının şakasına ara ara güldüğünüz oluyor mu? Eğer cevabınız 'evet' ise siz de bir orta yaş olabilirsiniz. Biz demiyoruz efendim, X kullanıcıları kendi şakalarına üzerinden yıllar geçse de gülen orta yaş grubu insanlar olduğunu söyleyerek bu tespitte bulunuyor.

Gelin bakalım orta yaşları bu denli güldüren şakalar neymiş?

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Orta yaşın komik şakaları unutmadığı doğru mu?

Orta yaşın komik şakaları unutmadığı doğru mu?

X'te paylaşım yapan kullanıcı, 2 sene önce yaptığı bir şakaya akrabasının hala güldüğünü söyleyerek orta yaşlara dair tespitte bulundu. Bu tespit, desteksiz kalmadı. Birçok kişi aynı durumu yaşadığını söyleyerek yıllar geçse de unutulmayan şakalarını paylaştı.

"Benim dişler tahliye."

"Benim dişler tahliye."
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"Gelenlere bi daha desene diyor."

"Gelenlere bi daha desene diyor."
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Sülalenin en komik insanı oluyorsunuz.

Sülalenin en komik insanı oluyorsunuz.
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Neyse ki bir süre sonra unutuyorlar.

Neyse ki bir süre sonra unutuyorlar.
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Annelerimiz de olmasa...

Annelerimiz de olmasa...
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👇🏻

👇🏻
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👇🏻

👇🏻
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👇🏻

👇🏻
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Çok iyi bir denk geliş.

Çok iyi bir denk geliş.
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"Kendimi Cem Yılmaz gibi hissediyorum."

"Kendimi Cem Yılmaz gibi hissediyorum."
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Haklı olmasının getirdiği o buruk gülüş...

Haklı olmasının getirdiği o buruk gülüş...
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Sadece orta yaş değilmiş demek ki!

Sadece orta yaş değilmiş demek ki!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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