Orta Yaşın Şakalara Olan Vefasını Yıllardır Gülünen Şakalarıyla Tespit Eden Kullanıcılar

Üzerinden yıllar geçse de unutamadığınız bir şakanız var mı? Ya da bir başkasının şakasına ara ara güldüğünüz oluyor mu? Eğer cevabınız 'evet' ise siz de bir orta yaş olabilirsiniz. Biz demiyoruz efendim, X kullanıcıları kendi şakalarına üzerinden yıllar geçse de gülen orta yaş grubu insanlar olduğunu söyleyerek bu tespitte bulunuyor.

Gelin bakalım orta yaşları bu denli güldüren şakalar neymiş?