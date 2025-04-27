Orta Yaşın Şakalara Olan Vefasını Yıllardır Gülünen Şakalarıyla Tespit Eden Kullanıcılar
Üzerinden yıllar geçse de unutamadığınız bir şakanız var mı? Ya da bir başkasının şakasına ara ara güldüğünüz oluyor mu? Eğer cevabınız 'evet' ise siz de bir orta yaş olabilirsiniz. Biz demiyoruz efendim, X kullanıcıları kendi şakalarına üzerinden yıllar geçse de gülen orta yaş grubu insanlar olduğunu söyleyerek bu tespitte bulunuyor.
Gelin bakalım orta yaşları bu denli güldüren şakalar neymiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta yaşın komik şakaları unutmadığı doğru mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Benim dişler tahliye."
"Gelenlere bi daha desene diyor."
Sülalenin en komik insanı oluyorsunuz.
Neyse ki bir süre sonra unutuyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annelerimiz de olmasa...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Çok iyi bir denk geliş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kendimi Cem Yılmaz gibi hissediyorum."
👇🏻
Haklı olmasının getirdiği o buruk gülüş...
Sadece orta yaş değilmiş demek ki!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın