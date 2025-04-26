onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Eşine Olan Aşkıyla İmrendiren Amcadan Huzur Kokan Nevresime Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Eşine Olan Aşkıyla İmrendiren Amcadan Huzur Kokan Nevresime Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 17:38

Her gün olduğu gibi bugün de son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörler ülke gündemi dinlemeden goygoylarına devam ediyor. Bununla birlikte gündemi de mizahlarına malzeme ediyor. Bakalım bugün etkileşimin tadını çıkaran kullanıcılar kimlermiş? 

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsanız başlayalım!

Bu sıralar 👇

Bu sıralar 👇
twitter.com

Nasip olur mu?

Nasip olur mu?
twitter.com

Bu tartışma son bulmayacak gibi 👇

Bu tartışma son bulmayacak gibi 👇
twitter.com

Tarafını seç 👇

Tarafını seç 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hanımefendinin tüm ünlülerle fotoğrafı var bilmeyenler için 👇

Hanımefendinin tüm ünlülerle fotoğrafı var bilmeyenler için 👇
twitter.com

Yanıtları alalım 👇

Yanıtları alalım 👇
twitter.com

Buram buram huzur hem de 👇

Buram buram huzur hem de 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere ✌️

Yarın görüşmek üzere ✌️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın