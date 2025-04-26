Eşine Olan Aşkıyla İmrendiren Amcadan Huzur Kokan Nevresime Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her gün olduğu gibi bugün de son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörler ülke gündemi dinlemeden goygoylarına devam ediyor. Bununla birlikte gündemi de mizahlarına malzeme ediyor. Bakalım bugün etkileşimin tadını çıkaran kullanıcılar kimlermiş?

İyi eğlenceler 🚀