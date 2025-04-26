Eşine Olan Aşkıyla İmrendiren Amcadan Huzur Kokan Nevresime Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her gün olduğu gibi bugün de son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörler ülke gündemi dinlemeden goygoylarına devam ediyor. Bununla birlikte gündemi de mizahlarına malzeme ediyor. Bakalım bugün etkileşimin tadını çıkaran kullanıcılar kimlermiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Nasip olur mu?
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Yarın görüşmek üzere ✌️
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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