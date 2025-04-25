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Matcha Latte Çılgınlığından Travma Tetikleyen Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Matcha Latte Çılgınlığından Travma Tetikleyen Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.04.2025 - 18:19

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım hafta sonuna geçiş yapmayı planladığımız son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Dahiyane bir fikirle başlayalım!

Dahiyane bir fikirle başlayalım!
twitter.com

Bir hayat dersiyle devam edelim.

Bir hayat dersiyle devam edelim.
twitter.com

Survivor Şenerciler Celalciler

Survivor Şenerciler Celalciler
twitter.com

Abartmamak lazım.

Abartmamak lazım.
twitter.com

Chaby'yi yine darlıyorlar.

Chaby'yi yine darlıyorlar.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

So sad...

So sad...
twitter.com

Zahmet oldu Marco!

Zahmet oldu Marco!
twitter.com

Travmalar...

Travmalar...
twitter.com

İlginç bir yöntem.

İlginç bir yöntem.
twitter.com
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Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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