Matcha Latte Çılgınlığından Travma Tetikleyen Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım hafta sonuna geçiş yapmayı planladığımız son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Dahiyane bir fikirle başlayalım!
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Bir hayat dersiyle devam edelim.
Survivor Şenerciler Celalciler
Abartmamak lazım.
Chaby'yi yine darlıyorlar.
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So sad...
Zahmet oldu Marco!
Travmalar...
İlginç bir yöntem.
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Kapatalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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