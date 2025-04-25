Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Mankenlerin ikilemi...
İlginç bir ilişki...
Bir tespitle devam edelim...
"Normal olan doğal doğum" sloganı da konuşuldu.
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Bir de uzman görüşü alalım.
So sad... So sad...
Dağ olsa onu da devirir.
Amme hizmetidir...
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🤔
👇
Ah be Wuhan halkı...
Muhtemelen...
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👇
👇
Şöyle de bir sorun var.
👇
Geçmeyen travmalar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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