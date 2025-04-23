23 Nisan'ın Gelmesiyle Çocukluğundaki Travmatik Bayram Kutlamalarını Hatırlayan X Ahalisi

Bugün 23 Nisan ve hep neşeyle doluyor insan! Günümüzde çocuklarımız bayramlarının tadını çıkartıyor, gönüllerince eğleniyorlar. Hem bugünün anlam ve önemini anlıyor hem de kendilerine armağan edilen bu bayramı doyasıya yaşıyorlar. Belediyeler, okullar çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenliyor.

Peki eskiden de böyle miydi? 23 Nisan'da neşe yerine travmayla dolanlar da yok değil!

Gelin, X (Twitter) ahalisinin güldüren 23 Nisan anılarına göz atalım.