23 Nisan'ın Gelmesiyle Çocukluğundaki Travmatik Bayram Kutlamalarını Hatırlayan X Ahalisi
Bugün 23 Nisan ve hep neşeyle doluyor insan! Günümüzde çocuklarımız bayramlarının tadını çıkartıyor, gönüllerince eğleniyorlar. Hem bugünün anlam ve önemini anlıyor hem de kendilerine armağan edilen bu bayramı doyasıya yaşıyorlar. Belediyeler, okullar çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenliyor.
Peki eskiden de böyle miydi? 23 Nisan'da neşe yerine travmayla dolanlar da yok değil!
Gelin, X (Twitter) ahalisinin güldüren 23 Nisan anılarına göz atalım.
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Bu görüntüleri görüp de tekrar çocuk olmak istemeyen var mı?
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Bakınız;
İşte tam olarak bu :)
:) :) :)
Neredeyse herkesin bir anısı var!
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Ağlayarak İstiklal Marşı da okudun mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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