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23 Nisan'ın Gelmesiyle Çocukluğundaki Travmatik Bayram Kutlamalarını Hatırlayan X Ahalisi

23 Nisan'ın Gelmesiyle Çocukluğundaki Travmatik Bayram Kutlamalarını Hatırlayan X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 11:03

Bugün 23 Nisan ve hep neşeyle doluyor insan! Günümüzde çocuklarımız bayramlarının tadını çıkartıyor, gönüllerince eğleniyorlar. Hem bugünün anlam ve önemini anlıyor hem de kendilerine armağan edilen bu bayramı doyasıya yaşıyorlar. Belediyeler, okullar çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenliyor. 

Peki eskiden de böyle miydi? 23 Nisan'da neşe yerine travmayla dolanlar da yok değil!

Gelin, X (Twitter) ahalisinin güldüren 23 Nisan anılarına göz atalım.

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Bu görüntüleri görüp de tekrar çocuk olmak istemeyen var mı?

Bu görüntüleri görüp de tekrar çocuk olmak istemeyen var mı?

23 Nisan'a özel kurulan parklar, düzenlenen etkinlikler, yarışlar...Kaç yaşında olursanız olun bu eğlenceli etkinliklere katılmak isteyeceğinize eminiz. Çocukların eğlenmesini, bayramlarının tadını çıkarmasını amaçlayan bu özel etkinliklerde ise maalesef bazı çocuklar travmatik anılar yaşayabiliyor.

X ahalisi, 23 Nisan'ın gelmesiyle birlikte geçmişe gitti ve o anları yeniden yaşadı sanki.

Bakınız;

İşte tam olarak bu :)

İşte tam olarak bu :)
twitter.com

:) :) :)

:) :) :)
twitter.com

Neredeyse herkesin bir anısı var!

Neredeyse herkesin bir anısı var!
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Ağlayarak İstiklal Marşı da okudun mu?

Ağlayarak İstiklal Marşı da okudun mu?
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Sizin de anılarınızı bekliyoruz!

Sizin de anılarınızı bekliyoruz!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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