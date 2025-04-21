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Anlam Verilemeyen İlişkilerden Modaya Yön Verenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anlam Verilemeyen İlişkilerden Modaya Yön Verenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2025 - 18:43

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftaya merhaba dediğimiz Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kariyerini bitirmiş.

Kariyerini bitirmiş.

👇

👇
twitter.com

Böyle bir dönem yaşandı.

Böyle bir dönem yaşandı.
twitter.com

Abla problemleri...

Abla problemleri...
twitter.com
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Şöyle bir tespit...

Şöyle bir tespit...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir kelime şakası...

Bir kelime şakası...
twitter.com

Doğru kriter...

Doğru kriter...
twitter.com

Modaya yön verenler

Modaya yön verenler
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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withlove

Öff bunlardan gulümseten " Kusura bakmayın dalmışım " oldu 🫣