Ünlülerle Yaşadıkları İlginç Etkileşimleri Paylaşan X Kullanıcıları
Sahnelerden, ekranlardan, spor sahalarından tanıdığımız kişiler şöhretin verdiği güçle gözümüze çok ulaşılamaz gelebiliyor. Sıradan insanlarla etkileşimlerinin kısıtlı olduğu düşünülebiliyor. Ancak onların da insan olduğu ve günlük hayatta olsun sosyal medyada olsun insani tepkiler verebileceği unutulabiliyor. X'te sorulan soruya gelen yanıtlar ise oldukça ilginç.
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Soru şöyleydi;
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Melike Şahin'in yanıtı uzun süre konuşulmuştu.
Bas gaza diyebilirdiniz.
Dünya çapında ünlülerle etkileşim kuranlar da var.
Bu aşırı havalı!
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Doğru pazarlama yöntemi...
Kariyer trendleriniz benzer olmuş diyelim.
Bu fazla ünlü ama?
Nuri Bilge Ceylan mısın?
İçten bir etkileşim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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