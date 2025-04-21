Sivas Kangallarının Depresyona Girmesi Goygoycuların Diline Düştü

Bu depresyonun nedeni ise ani hava değişimleri... Kangal köpekleri aslında soğuk iklim hayvanıdır. Mevsim şartlarının üzerinde seyreden sıcaklıklar Kangal köpeklerini olumsuz etkiliyor. Uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin bu hava değişimleri nedeniyle depresyona girdiğini, iştahlarının kapandığını belirtti.

Yıldız, Kangalların yaşadığı depresyonu şu ifadelerle anlattı:

'Bahar aylarını yaşayamıyoruz. Sıcak ve kurak bir mevsimden çok soğuk, dondurucu bir mevsime geçen hayvanlar psikolojik travmalar yaşayabiliyorlar. Kangallar, soğuğu en uç noktalarına kadar yaşayan hayvanlar. Birden sıcak havalara geçtikleri zaman kangallarda psikolojik şoklara neden oluyor.

Bu durum da bedenlerine ve sağlıklarına olumlu veya olumsuz bir şekilde yansıyor. Soğuk bir atmosfer içerisinde büyüyen kangal çok mutlu oluyor. Soğuk gittiği zaman ise yemek yemiyor, zayıflamaya başlıyor ve depresyona giriyorlar. Artık mevsimler arasında uçurum denebilecek kadar bir fark var. Kangallar da bu ani hava değişimlerinden dolayı aynı insanlar gibi hastalanabiliyorlar.'