Sivas Kangallarının Depresyona Girmesi Goygoycuların Diline Düştü
Hava değişimleri, ünü Türkiye sınırlarını aşan Sivas Kangal köpeklerini vurdu. Havadaki ani değişimler, soğuk iklim hayvanı olan Kangalların depresyona girmesine neden oldu. Sivas Kangallarının depresyona girmesi ise goygoycuların diline düştü. İşte 'Acaba Kangal olabilir miyim?' diye sordurtan o haber...
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"İştahları kapandı. Kangallar depresyona girdi!"
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Sivas Kangallarının depresyona girmesi ise goygoycuların diline düştü 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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