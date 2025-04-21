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Sivas Kangallarının Depresyona Girmesi Goygoycuların Diline Düştü

Sivas Kangallarının Depresyona Girmesi Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 14:30

Hava değişimleri, ünü Türkiye sınırlarını aşan Sivas Kangal köpeklerini vurdu. Havadaki ani değişimler, soğuk iklim hayvanı olan Kangalların depresyona girmesine neden oldu. Sivas Kangallarının depresyona girmesi ise goygoycuların diline düştü. İşte 'Acaba Kangal olabilir miyim?' diye sordurtan o haber...

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"İştahları kapandı. Kangallar depresyona girdi!"

"İştahları kapandı. Kangallar depresyona girdi!"

Bu depresyonun nedeni ise ani hava değişimleri... Kangal köpekleri aslında soğuk iklim hayvanıdır. Mevsim şartlarının üzerinde seyreden sıcaklıklar Kangal köpeklerini olumsuz etkiliyor. Uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin bu hava değişimleri nedeniyle depresyona girdiğini, iştahlarının kapandığını belirtti. 

Yıldız, Kangalların yaşadığı depresyonu şu ifadelerle anlattı:

'Bahar aylarını yaşayamıyoruz. Sıcak ve kurak bir mevsimden çok soğuk, dondurucu bir mevsime geçen hayvanlar psikolojik travmalar yaşayabiliyorlar. Kangallar, soğuğu en uç noktalarına kadar yaşayan hayvanlar. Birden sıcak havalara geçtikleri zaman kangallarda psikolojik şoklara neden oluyor. 

Bu durum da bedenlerine ve sağlıklarına olumlu veya olumsuz bir şekilde yansıyor. Soğuk bir atmosfer içerisinde büyüyen kangal çok mutlu oluyor. Soğuk gittiği zaman ise yemek yemiyor, zayıflamaya başlıyor ve depresyona giriyorlar. Artık mevsimler arasında uçurum denebilecek kadar bir fark var. Kangallar da bu ani hava değişimlerinden dolayı aynı insanlar gibi hastalanabiliyorlar.'

Sivas Kangallarının depresyona girmesi ise goygoycuların diline düştü 👇

Sivas Kangallarının depresyona girmesi ise goygoycuların diline düştü 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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