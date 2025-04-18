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Fatih Altaylı'nın Midesini Bulandıran Çiğ Köfte Dondurmaya Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Fatih Altaylı'nın Midesini Bulandıran Çiğ Köfte Dondurmaya Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 23:14

Sosyal medyanın etkisiyle etkileşim almak isteyen pek çok kişi tatlarından vazgeçemediğimiz lezzetleri çığrından çıkmış bir hale sokabiliyor... Hepimiz biliyoruz ki sosyal medyada en çok etkileşim alan içerikler abartısıyla ağzımızı açık bırakan yemek sunumları. Şimdi ise karşımıza çiğ köfte dondurma çıktı. Külaha top top konulan çiğ köfteler ve üzerine çikolata sos niyetiyle dökülen nar ekşisi... Kiminin belki hoşuna gitmiştir ama gazeteci Fatih Altaylı'nın midesini bulandırdığından yüzde 100 eminiz! Biz değil, kendisi böyle söylüyor...

İşte Fatih Altaylı'nın gündem olan çiğ köfte dondurma yorumu.

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X'te '@hrncn' isimli kullanıcının paylaştığı o videoya bakalım önce... Karşınızda çiğ köfte dondurma 👇

Gündeme dair çıkışları ve yorumlarıyla tanıdığımız gazeteci Fatih Altaylı'nın yorumu ise gündem oldu.

Gündeme dair çıkışları ve yorumlarıyla tanıdığımız gazeteci Fatih Altaylı'nın yorumu ise gündem oldu.
twitter.com

Altaylı, bu paylaşım karşısında kendisini tutamış olacak ki 'Bakarken bile midem bulandı. Giderek daha iğrenç oluyor her şey' yorumunu yapmaktan kendisini alıkoyamadı.

Altaylı'nın paylaşımına gelen yorumlar da şöyle oldu 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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