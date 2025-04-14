Fatih Altaylı, MASAK Raporunda İsmail Saymaz’ın Hesabına Geçtiği Görülen 8 Milyon TL’nin Kaynağını Açıkladı
Youtube yayınında MASAK raporları hakkında konuşan Fatih Altaylı, İsmail Saymaz’ın hesabına 8 milyon TL’lik bir ödeme geçtiği iddiası hakkında “MASAK raporunda geçen 8 milyon lira, İsmail Saymaz’ın Sözcü TV’den Halk TV’ye geçerken aldığı transfer parası. Bunu alçakça, haksız bir para almış gibi anlatıyorlar” dedi.
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Fatih Altaylı, MASAK raporunda yer alan ‘İsmail Saymaz’ın hesabın hesabına 8 milyon TL geçti’ notu hakkında açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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