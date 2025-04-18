Fatih Portakal Gülerek Haber Sunmasına Tepki Gösteren İzleyiciye Esti Gürledi: "Bir Yerine mi Batıyor Korkak!"

Fatih Portakal'ın yanıtı ise şöyle oldu:

'Millet o tebessümü bile antipati olarak görüyor Batıyor mu? Bir yerine mi batıyor, benim biraz gülen ifadeyle haberleri yumuşatmam? Belki ben kendimi böyle rahatlatıyorum. Gerçekten millet olarak bambaşka boyuttayız. Bir de takma isim. Bu kadar cesaretliysen gerçek isminle yaz korkak! Ben de sana ‘Korkak’ diyorum.'