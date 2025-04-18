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Fatih Portakal Gülerek Haber Sunmasına Tepki Gösteren İzleyiciye Esti Gürledi: "Bir Yerine mi Batıyor Korkak!"

Fatih Portakal Gülerek Haber Sunmasına Tepki Gösteren İzleyiciye Esti Gürledi: "Bir Yerine mi Batıyor Korkak!"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 20:45 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 20:50

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Fatih Portakal'ın 18 Nisan Cuma akşamı Sözcü TV Ana Haber'de gülerek yayın yapmasına bir izleyici tepki gösterdi. İzleyicinin sosyal medyadan paylaştığı yorumu okuyan Portakal bunun üzerine adeta esti gürledi. Fatih Portakal'dan gülmesine tepki gösteren izleyiciye 'Bir yerine mi batıyor korkak' yanıtı geldi. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=P9fSJ...
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Fatih Portakal'ın o tepkisini buradan izleyebilirsiniz 👇

Gazeteci Fatih Portakal'ın okuduğu mesaj şöyleydi 👇

Gazeteci Fatih Portakal'ın okuduğu mesaj şöyleydi 👇
twitter.com

Fatih Portakal'ın yanıtı ise şöyle oldu:

'Millet o tebessümü bile antipati olarak görüyor Batıyor mu? Bir yerine mi batıyor, benim biraz gülen ifadeyle haberleri yumuşatmam? Belki ben kendimi böyle rahatlatıyorum. Gerçekten millet olarak bambaşka boyuttayız. Bir de takma isim. Bu kadar cesaretliysen gerçek isminle yaz korkak! Ben de sana ‘Korkak’ diyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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