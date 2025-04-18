Fatih Portakal Gülerek Haber Sunmasına Tepki Gösteren İzleyiciye Esti Gürledi: "Bir Yerine mi Batıyor Korkak!"

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=P9fSJ...
Fatih Portakal'ın 18 Nisan Cuma akşamı Sözcü TV Ana Haber'de gülerek yayın yapmasına bir izleyici tepki gösterdi. İzleyicinin sosyal medyadan paylaştığı yorumu okuyan Portakal bunun üzerine adeta esti gürledi. Fatih Portakal'dan gülmesine tepki gösteren izleyiciye 'Bir yerine mi batıyor korkak' yanıtı geldi. İşte detaylar...
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Fatih Portakal'ın o tepkisini buradan izleyebilirsiniz 👇
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Gazeteci Fatih Portakal'ın okuduğu mesaj şöyleydi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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