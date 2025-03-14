Fatih Portakal Nerede? Ünlü Sunucunun Sözcü Ana Habere Çıkmaması Merak Konusu Oldu
Fatih Portakal Nerede? Ünlü Sunucunun Sözcü Ana Habere Çıkmaması Merak Konusu Oldu
Açıklamalarıyla gündem olan ve kendi has tarzıyla dikkat çeken Fatih Portakal, iki gündür Sözcü Ana Haber Bülteni’nde yer almıyor. 13 Mart ve 14 Mart tarihli ana haber yayınının sunumunu Can Coşkun gerçekleştirdi. Coşkun, Fatih Portakal’ın iki gün boyunca ana haberde olmayacağını ifade ederken Sözcü TV izleyicileri “Fatih Portakal nerede?” diye sordu. Gazeteci Portakal’ın sessizliği ise dikkat çekti.
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Ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın iki gündür Sözcü Ana Haber'de olmaması dikkat çekti.
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İzleyiciler Fatih Portakal'ın ana habere neden çıkmadığını merak etti.
İzleyicilerin paylaşımları şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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