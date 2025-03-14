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Fatih Portakal Nerede? Ünlü Sunucunun Sözcü Ana Habere Çıkmaması Merak Konusu Oldu

Fatih Portakal Nerede? Ünlü Sunucunun Sözcü Ana Habere Çıkmaması Merak Konusu Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 19:44 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 19:48

Açıklamalarıyla gündem olan ve kendi has tarzıyla dikkat çeken Fatih Portakal, iki gündür Sözcü Ana Haber Bülteni’nde yer almıyor. 13 Mart ve 14 Mart tarihli ana haber yayınının sunumunu Can Coşkun gerçekleştirdi. Coşkun, Fatih Portakal’ın iki gün boyunca ana haberde olmayacağını ifade ederken Sözcü TV izleyicileri “Fatih Portakal nerede?” diye sordu. Gazeteci Portakal’ın sessizliği ise dikkat çekti.

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Ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın iki gündür Sözcü Ana Haber'de olmaması dikkat çekti.

Ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın iki gündür Sözcü Ana Haber'de olmaması dikkat çekti.

Sözcü Ana Haber'in ünlü sunucusu Fatih Portakal'ın iki gündür (13 Mart-14 Mart) yayına çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı yorumlarla, açıklamalarla ve kendine has tarzıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Portakal'ı ana haberde görmeyen vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı. Ana haber ile özdeşleşen Portakal'ın yayına neden çıkmadığı merak edildi. 

Fatih Portakal'ın yerine ana haberin sunumunu iki gündür Can Coşkun gerçekleştirdi. Coşkun, ana haber yayınını açarken Portakal'ın olmamasıyla ilgili 'Değerli meslek büyüğüm Fatih Portakal’ın iki günlük yokluğunda bendeniz Can Coşkun karşınızda olmaya gayret göstereceğim' açıklamasını yaptı.

İzleyiciler Fatih Portakal'ın ana habere neden çıkmadığını merak etti.

İzleyiciler Fatih Portakal'ın ana habere neden çıkmadığını merak etti.

Meraklarını Sözcü TV'nin sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılar 'Fatih Portakal nerede? Fatih Portakal Ana Habere neden çıkmadı?' sorusunu yöneltti. Portakal'ın herhangi bir açıklama yapmaması ve paylaşım gerçekleştirmemesi merakları artırdı. 

Portakal son olarak gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı görüşmenin Halk TV tarafından yayınlanmasını eleştirmişti. Portakal’ın sözleri büyük tepki çekmişti. Bu tepkilerin ardından Portakal, Haziran ayında ekranlara veda edeceğini ve emekliliğe ayrılacağını belirtmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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