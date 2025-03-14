Fatih Portakal Nerede? Ünlü Sunucunun Sözcü Ana Habere Çıkmaması Merak Konusu Oldu

Meraklarını Sözcü TV'nin sosyal medya hesaplarından paylaşan kullanıcılar 'Fatih Portakal nerede? Fatih Portakal Ana Habere neden çıkmadı?' sorusunu yöneltti. Portakal'ın herhangi bir açıklama yapmaması ve paylaşım gerçekleştirmemesi merakları artırdı.

Portakal son olarak gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı görüşmenin Halk TV tarafından yayınlanmasını eleştirmişti. Portakal’ın sözleri büyük tepki çekmişti. Bu tepkilerin ardından Portakal, Haziran ayında ekranlara veda edeceğini ve emekliliğe ayrılacağını belirtmişti.