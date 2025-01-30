Eleştirilerin Odağındaki Fatih Portakal Che Guevara Tişörtüyle Yayın Yapınca Sosyal Medyanın Diline Düştü
Gazeteci Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işaret bilirkişi ile telefon konuşmasının Halk TV’de yayınlanmasına Fatih Portakal, ‘etik’ açıdan bir yorum yapmıştı. Portakal, Sözcü TV Ana Haberi’nde Pehlivan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili gazetecilik dersi vermişti.
Ancak Portakal’ın sözleri yoğun eleştirileri beraberinde getirmişti. Halk TV adeta Portakal’a savaş başlatırken ünlü gazeteci gelen eleştirilere YouTube kanalında yayınladığı bir videoyla yeniden yanıt verdi.
Ancak Portakal’ın açıklamalarından daha çok videosunu Che Guevara tişörtü giyerek çekmesi dikkat çekti. Portakal’ın Che Guevara tişörtlüyle kendisini savunması sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkındaki iddialarla ilgili işaret ettiği bilirkişi nedeniyle Halk TV’ye soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni ise gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişiyle yaptığı konuşmanın yayınlanmasıydı.
Pehlivan’ın gözaltına alınmasına Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haberi’nde tartışmalı bir yorumda bulunmuştu. Portakal, Pehlivan’ın “Türkiye şartlarında gazeteciliği bilmemekle” eleştirmiş ve ses kaydının yayınlanmasının doğru olmadığını ifade etmişti.
Portakal’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazeteciye tepkiler yağdı. Eleştirilerin odağındaki Fatih Portakal, YouTube kanalında yeni bir video yayınlayarak açıklama yaptı.
Che Guevara tişörtüyle açıklama yapması dile düştü.
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