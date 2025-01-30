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Eleştirilerin Odağındaki Fatih Portakal Che Guevara Tişörtüyle Yayın Yapınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

Eleştirilerin Odağındaki Fatih Portakal Che Guevara Tişörtüyle Yayın Yapınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 15:13

Gazeteci Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işaret bilirkişi ile telefon konuşmasının Halk TV’de yayınlanmasına Fatih Portakal, ‘etik’ açıdan bir yorum yapmıştı. Portakal, Sözcü TV Ana Haberi’nde Pehlivan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili gazetecilik dersi vermişti. 

Ancak Portakal’ın sözleri yoğun eleştirileri beraberinde getirmişti. Halk TV adeta Portakal’a savaş başlatırken ünlü gazeteci gelen eleştirilere YouTube kanalında yayınladığı bir videoyla yeniden yanıt verdi. 

Ancak Portakal’ın açıklamalarından daha çok videosunu Che Guevara tişörtü giyerek çekmesi dikkat çekti. Portakal’ın Che Guevara tişörtlüyle kendisini savunması sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkındaki iddialarla ilgili işaret ettiği bilirkişi nedeniyle Halk TV’ye soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni ise gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişiyle yaptığı konuşmanın yayınlanmasıydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkındaki iddialarla ilgili işaret ettiği bilirkişi nedeniyle Halk TV’ye soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni ise gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişiyle yaptığı konuşmanın yayınlanmasıydı.

Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz bu soruşturma kapsamın gözaltına alınmıştı. Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer gazeteciler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gazetecilere 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçları yöneltildi.

Pehlivan’ın gözaltına alınmasına Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haberi’nde tartışmalı bir yorumda bulunmuştu. Portakal, Pehlivan’ın “Türkiye şartlarında gazeteciliği bilmemekle” eleştirmiş ve ses kaydının yayınlanmasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Pehlivan’ın gözaltına alınmasına Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haberi’nde tartışmalı bir yorumda bulunmuştu. Portakal, Pehlivan’ın “Türkiye şartlarında gazeteciliği bilmemekle” eleştirmiş ve ses kaydının yayınlanmasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Portakal şu ifadeleri kullanmıştı:

'Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmamanız gerekir. Her şeyden önce gazetecilik etiği açısından bunu yapmamanız gerekir. Barış’ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum bilgi ve becerimle, en azından meslekteki. Gözaltına alınmasını doğru mu? Bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyor. Çağırırsınız, gelir ifadesini verir. Bu şov mu? Biraz şov yapıyor, gördüğümüz kadarıyla.”

Portakal’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazeteciye tepkiler yağdı. Eleştirilerin odağındaki Fatih Portakal, YouTube kanalında yeni bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

Portakal’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazeteciye tepkiler yağdı. Eleştirilerin odağındaki Fatih Portakal, YouTube kanalında yeni bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

Portakal, videosunun bir kısmında şöyle konuştu:

“Hakaret etmek istiyorsan, bunu yapamazsın. Hakaret gördüğüm anda bunu avukatlara veriyorum. Hakaret edeceksen, rencide edeceksen veya eleştirin varsa bunu düzgün cümlelerle yaz. Aşağılayarak yapma bunu. Önce bilgi sahibi olun ardından da lütfen fikir sahibi olun.”

Che Guevara tişörtüyle açıklama yapması dile düştü.

Che Guevara tişörtüyle açıklama yapması dile düştü.

Ancak Portakal’ın ne dediğinden çok ne giydiği konuşuldu… Che Guevara tişörtüyle kendisini savunan Portakal, sosyal medyanın diline düştü. 

İşte goygoycuların o paylaşımları 👇

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⭐️ BONUS ⭐️ Yeri gelmişken o efsane videoyu bir kez daha hatırlayalım ve izleyelim 🚀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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