Eleştirilerin Odağındaki Fatih Portakal Che Guevara Tişörtüyle Yayın Yapınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

Portakal şu ifadeleri kullanmıştı:

'Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmamanız gerekir. Her şeyden önce gazetecilik etiği açısından bunu yapmamanız gerekir. Barış’ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum bilgi ve becerimle, en azından meslekteki. Gözaltına alınmasını doğru mu? Bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyor. Çağırırsınız, gelir ifadesini verir. Bu şov mu? Biraz şov yapıyor, gördüğümüz kadarıyla.”