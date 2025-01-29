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Fatih Portakal'ın Açıklamalarına Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Sert Yanıt

Fatih Portakal'ın Açıklamalarına Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Sert Yanıt

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 22:35

Fatih Portakal’ın Halk TV’ye yönelttiği eleştiriler, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan sert bir tepki aldı. Mahiroğlu, Portakal’ın yalnızca gazeteciliği değil, doğrudan kendisini hedef aldığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Sözcü TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, gazeteci Barış Pehlivan’ın gözaltına alınmasına dair yaptığı yorumlarla gündeme oturdu. Yayın sırasında Pehlivan’ın gazetecilik etiği açısından yanlış yaptığını belirten Portakal, bu durumu eleştirme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Sözcü TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, gazeteci Barış Pehlivan’ın gözaltına alınmasına dair yaptığı yorumlarla gündeme oturdu. Yayın sırasında Pehlivan’ın gazetecilik etiği açısından yanlış yaptığını belirten Portakal, bu durumu eleştirme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Bugün kişisel YouTube yayınında kendisine gelen tepkilere yanıt veren Portakal, "Yanlışın peşinden gitmemek gerekiyor. İzlemek istemeyen izlemeyebilir, ben doğrudan yana gitmeyi seviyorum." dedi.

Bugün kişisel YouTube yayınında kendisine gelen tepkilere yanıt veren Portakal, "Yanlışın peşinden gitmemek gerekiyor. İzlemek istemeyen izlemeyebilir, ben doğrudan yana gitmeyi seviyorum." dedi.

Fatih Portakal’ın eleştirileri yalnızca gazetecilik tartışmalarıyla sınırlı kalmadı. Halk TV’nin yayın politikasını ve çalışanlarını hedef alması, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nun tepkisini çekti. Mahiroğlu, yaptığı açıklamada Portakal’ı doğrudan hedef aldı:

Fatih Portakal’ın eleştirileri yalnızca gazetecilik tartışmalarıyla sınırlı kalmadı. Halk TV’nin yayın politikasını ve çalışanlarını hedef alması, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nun tepkisini çekti. Mahiroğlu, yaptığı açıklamada Portakal’ı doğrudan hedef aldı:

'Arkadaşlarımızı, gazeteciliğimizi eleştirmekle yetinmemiş, beni hedef göstermiş. Halk TV düşmanlarını, trolleri anlıyorum fakat kendisini muhalif bir kanalda ana haber sunucusu olarak konumlayan bir şahsiyet acaba beni hedef göstererek ne yapmak istiyor?'

Mahiroğlu, Portakal’ın sözlerinin açık bir hedef gösterme girişimi olduğunu iddia ederek, "Beni hedef göstererek ‘Gözaltılar yetmez, onu da almalısınız’ demek istiyor." ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu, Portakal’ın sözlerinin açık bir hedef gösterme girişimi olduğunu iddia ederek, "Beni hedef göstererek ‘Gözaltılar yetmez, onu da almalısınız’ demek istiyor." ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu, Portakal’ın asıl hedefinin Halk TV’deki gazeteciler değil, doğrudan kendisi olduğunu iddia ederek, "Sana bu görevi verenlere söyle, ben sizin gibi tetikçilere pabuç bırakmam." dedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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