Fatih Portakal'ın Açıklamalarına Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Sert Yanıt

'Arkadaşlarımızı, gazeteciliğimizi eleştirmekle yetinmemiş, beni hedef göstermiş. Halk TV düşmanlarını, trolleri anlıyorum fakat kendisini muhalif bir kanalda ana haber sunucusu olarak konumlayan bir şahsiyet acaba beni hedef göstererek ne yapmak istiyor?'