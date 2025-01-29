Fed 2025'in İlk Faiz Kararını Açıkladı: Metindeki Değişiklik Dikkat Çekti!
Fed 2025'in İlk Faiz Kararını Açıkladı: Metindeki Değişiklik Dikkat Çekti!
Amerikan Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk faiz kararını açıkladı. Beklentilere uygun olarak politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Ancak karar metninde yapılan değişiklikler, piyasalarda yeni soru işaretleri yarattı.
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Fed, iki gün süren toplantının ardından faizleri yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar oy birliğiyle alındı. Ancak enflasyon hedefiyle ilgili ifadeler politika metninden çıkarıldı.
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Açıklamada, enflasyonun “bir nebze yüksek” olduğu belirtilirken, ekonomik görünümün belirsiz olduğuna vurgu yapıldı. İşgücü piyasasının ise sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi.
Fed'in faiz kararına ilişkin değerlendirmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz politikası üzerindeki baskısı dikkat çekiyor. Trump geçtiğimiz hafta Davos’ta yaptığı açıklamada, “Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.
Eylül’den bu yana üç toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz indirimi yapan Fed, 2025 yılı için öngörülen dört faiz indirimi beklentisini ikiye düşürmüştü.
Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında, Fed yetkilileri enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını belirtmiş ve faiz indirimi konusunda daha temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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