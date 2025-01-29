İsrail Sınırında Kaybolan 3 Türk Vatandaşı Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti
İsrail Sınırında Kaybolan 3 Türk Vatandaşı Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti
Birkaç gündür kendilerinden haber alınamayan üç Türk vatandaşının akıbeti belli oldu. Kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken irtibat kesilen Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.
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Yetkililerden alınan bilgilere göre, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk, Lübnan üzerinden kaçak yollarla İsrail’e geçmeye çalışırken ortadan kayboldu. Ailelerinin ihbarı üzerine yapılan araştırmalarda, üç vatandaşın yasa dışı bir insan kaçakçılığı organizasyonu tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı.
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Üçlünün, daha önce de sahte kimliklerle İsrail’e gittiği, yıllarca bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. Ancak bu sefer İsrail topraklarına adım atamadan korkunç bir hava saldırısıyla hayatlarını kaybettiler.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, 11 Ocak günü İsrail-Lübnan sınırında üç kişinin yasa dışı yollardan geçiş yaptığına dair şüpheli bir hareketlilik tespit edildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri, durumu fark ederek hızla hava saldırısı düzenledi.
Olayın perde arkasında uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesi çıktı. Yetkililerin açıklamalarına göre yaklaşık 20 kişilik bir grup, belli bir ücret karşılığında Lübnan’dan İsrail’e kaçırılmak üzere kaçakçılarla anlaştı.
Ancak İsrail ordusu sınırdaki hareketliliği fark etti ve ilk gruba insansız hava araçlarıyla saldırdı. Üç Türk vatandaşı oracıkta hayatını kaybetti. Kaçakçılar ise olay sonrası diğer grubun geçişini iptal etti.
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Dışişleri Bakanlığı, olayın duyulmasının ardından yazılı bir açıklama yayınlayarak İsrail’e sert tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir."
Hayatını kaybeden üç vatandaşın naaşlarının en kısa sürede Türkiye’ye getirilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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