İsrail Sınırında Kaybolan 3 Türk Vatandaşı Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

Ancak kaçakçılar, grubun tamamını geçirmeden önce İsrail sınırının güvenli olup olmadığını test etmek için ilk olarak üç Türk vatandaşını öne sürdü. Bu kişiler sınırı geçebilirse, kalan 17 kişi de aynı güzergahı kullanacaktı.