Aliağa'da Patlama: Bir Şantiyede Sıcak Su Kazanı Patlaması Sonucu 1 İşçi Hayatını Kaybetti 10 İşçi Yaralandı
Aliağa'da Patlama: Bir Şantiyede Sıcak Su Kazanı Patlaması Sonucu 1 İşçi Hayatını Kaybetti 10 İşçi Yaralandı
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Patlama, saat 16.00 civarında meydana geldi. İşçilerin barındığı, konteynerler ve geçici barakaların bulunduğu bu alanda, banyo olarak kullanılan bölümdeki sıcak su kazanının patladığı belirtildi.
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Yaralanan işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı işçilerden biri, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı işçilerin tedavileri devam ederken olayın sorumlusu ise henüz bilinmiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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