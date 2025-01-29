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Halk TV’ye Bilirkişi Soruşturması: 3 Gazeteci İçin Tutuklama Talebi

Halk TV’ye Bilirkişi Soruşturması: 3 Gazeteci İçin Tutuklama Talebi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2025 - 18:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin kaydının yayınlandığı Halk TV’de 5 gazeteci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerden Serhan Asker ile Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Halk TV’de yayınlanan ses kaydı sonrasında dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı.

Halk TV’de yayınlanan ses kaydı sonrasında dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı.

Bugün ise Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da polis ekipleri tarafından ifadeye götürülmüştü.

Bugün ise Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da polis ekipleri tarafından ifadeye götürülmüştü.

Serhan Asker ve Seda Selek, çıkardılığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve hafta bir karakolda imza şartıyla serbest kalmıştı.

Serhan Asker ve Seda Selek, çıkardılığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve hafta bir karakolda imza şartıyla serbest kalmıştı.

Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ise tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ise tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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