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İsmail Küçükkaya’dan Eski Dostu Fatih Portakal’a Sert Cevap: "Kimsenin Haddi Değil"

İsmail Küçükkaya’dan Eski Dostu Fatih Portakal’a Sert Cevap: "Kimsenin Haddi Değil"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 10:41

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişinin, Pehlivan ile görüşmesi ve bu görüşmeye ait konuşma kaydının Halk TV’de yayımlanmasının ardından savcılık, “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamalarıyla üç gazeteci hakkında gözaltı kararı vermişti.

Halk TV’de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasının ardından meslektaşlarını savunarak Fatih Portakal’a tepki gösterdi.

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Olay sonrası Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan’ın bilirkişinin isteği dışında ses kaydını yayınlamasını eleştirince, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Olay sonrası Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan’ın bilirkişinin isteği dışında ses kaydını yayınlamasını eleştirince, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Muhalif kesimden yoğun eleştiriler alan Portakal’a, eski FOX TV partneri İsmail Küçükkaya da canlı yayında yanıt verdi.

Muhalif kesimden yoğun eleştiriler alan Portakal’a, eski FOX TV partneri İsmail Küçükkaya da canlı yayında yanıt verdi.

Küçükkaya, Barış Pehlivan’ı, Seda Selek’i, Serhan Asker’i iyi tanıyorum. Çok iyi gazetecilerdir. Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan bedel ödemiş bir gazetecidir. Bu üç arkadaşım yurtseverdir, ülkelerini çok severler ve Anayasamıza bağlıdırlar” ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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