İsmail Küçükkaya’dan Eski Dostu Fatih Portakal’a Sert Cevap: "Kimsenin Haddi Değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişinin, Pehlivan ile görüşmesi ve bu görüşmeye ait konuşma kaydının Halk TV’de yayımlanmasının ardından savcılık, “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamalarıyla üç gazeteci hakkında gözaltı kararı vermişti.
Halk TV’de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasının ardından meslektaşlarını savunarak Fatih Portakal’a tepki gösterdi.
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Olay sonrası Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan’ın bilirkişinin isteği dışında ses kaydını yayınlamasını eleştirince, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü.
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Muhalif kesimden yoğun eleştiriler alan Portakal’a, eski FOX TV partneri İsmail Küçükkaya da canlı yayında yanıt verdi.
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