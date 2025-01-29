İsmail Küçükkaya’dan Eski Dostu Fatih Portakal’a Sert Cevap: "Kimsenin Haddi Değil"

Küçükkaya, “Barış Pehlivan’ı, Seda Selek’i, Serhan Asker’i iyi tanıyorum. Çok iyi gazetecilerdir. Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan bedel ödemiş bir gazetecidir. Bu üç arkadaşım yurtseverdir, ülkelerini çok severler ve Anayasamıza bağlıdırlar” ifadelerini kullandı.