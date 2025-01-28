Evine Girmesine de İzin Verilmemiş: Seda Selek Kızının Doğum Gününde Gözaltına Alındı

Halk TV’de Barış Pehlivan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişinin arasında geçen telefon konuşmasının kaydının yayınlanması sonrasında Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Halk TV’de “Neden Sonuç” isimli programın sunucusu olan Seda Selek’in, spordan döndüğü sırada gözaltına alındığı ve üstünü değiştirmek için eve girmesine izin verilmediği iddia edildi. Ayrıca Selek’in kızının doğum gününde gözaltına alındığı da ortaya çıktı.