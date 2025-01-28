Evine Girmesine de İzin Verilmemiş: Seda Selek Kızının Doğum Gününde Gözaltına Alındı
Evine Girmesine de İzin Verilmemiş: Seda Selek Kızının Doğum Gününde Gözaltına Alındı
Halk TV’de Barış Pehlivan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişinin arasında geçen telefon konuşmasının kaydının yayınlanması sonrasında Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Halk TV’de “Neden Sonuç” isimli programın sunucusu olan Seda Selek’in, spordan döndüğü sırada gözaltına alındığı ve üstünü değiştirmek için eve girmesine izin verilmediği iddia edildi. Ayrıca Selek’in kızının doğum gününde gözaltına alındığı da ortaya çıktı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardaki bir bilirkişiyi açıklamış ve 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.
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Gazeteci Barış Pehlivan ise İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydını Halk TV ekranlarında yayınlanmıştı.
Yayınlanan kayıt sonrasında savcılık soruşturma başlatmış ve Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programın sunucusu Seda Selek gözaltına alınmıştı.
Barış Pehlivan “Kayda Geçsin” isimli programa katılmak üzere geldiği Halk TV binasının önünde gözaltına alınırken, Serhan Asker’in ise çekim için gittiği Ankara’da polis ekipleri tarafından gözaltına aldığı ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Fatih Ergin, Seda Selek’in ise spor salonundan döndüğü sırada evinin önünde gözaltına alındığını ve polis ekipleri tarafından üstünü değiştirmek için evine girmesine izin verilmediğini iddia etti.
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Fatih Ergin’in paylaşımı 👇
Öte yandan Seda Selek’in, kızının doğum gününde gözaltına alındığı da ortaya çıktı.
Seda Selek, kızının 15. yaş günü için Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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