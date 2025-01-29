Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül Uyanık Damat Çıktı: Otelin Patronunun Kızıyla Evlenince Hayatı Değişti

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor. Felaketin baş sorumlusu otel sahibi Halit Ergül, tutuklananlar arasında. Hürriyet’ten Musa Kesler, Ergül’ün oduncuyken bir anda nasıl patron olduğunu anlattı. Habere göre Halit Ergül, bir zaman otelin getir götür işlerini yapıyordu. Ancak otel sahibi Muhtar Murtezaoğlu'nun kızıyla evlenince birden hayatı değişti.

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