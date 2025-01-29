Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül Uyanık Damat Çıktı: Otelin Patronunun Kızıyla Evlenince Hayatı Değişti
Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül Uyanık Damat Çıktı: Otelin Patronunun Kızıyla Evlenince Hayatı Değişti
Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor. Felaketin baş sorumlusu otel sahibi Halit Ergül, tutuklananlar arasında. Hürriyet’ten Musa Kesler, Ergül’ün oduncuyken bir anda nasıl patron olduğunu anlattı. Habere göre Halit Ergül, bir zaman otelin getir götür işlerini yapıyordu. Ancak otel sahibi Muhtar Murtezaoğlu'nun kızıyla evlenince birden hayatı değişti.
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Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciada baş sorumlu Halit Ergül. Ergül için her şey 16-17 yaşlarında Rizeli Mazhar Murtezaoğlu’nun Kartalkaya’daki ‘Kartal’ isimli otelinde çalışmasıyla başladı.
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Yaz aylarında odunculuk yapan Ergül, lise döneminde Kartal isimli otelin muhasebe bölümünde getir götür işlerini yapmaya başladı. Ta ki otel sahibi Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı Emine Murtezaoğlu ile tanışana kadar…
2004 yılında Mazhar Murtezeoğlu iki otelini kızı Emine ve oğlu Harun’a bıraktı. Ergül böylece Emine Murtezaoğlu’na bırakılan Grand Kartal otelin sahibi oldu. Kayınbiraderi Harun ile arası ticari hırsından dolayı açıldı.
Kayınbabasının alzheimer olmasını fırsat bilen Ergül, önünü daha da açtı. Grand Kartal otelde önlenemez bir kazanç sağlayan Ergül, Gazelle otelini kurdu ve başına damadı Emir Aras’ı geçirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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