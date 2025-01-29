Fatih Portakal'dan Sonra Fatih Altaylı da Barış Pehlivan İçin "Soruşturma Açılmasından Bir Yanlış Yok" Dedi

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmalarının yansımaları sürerken dün akşamın en çok konuşulan konularından biri de Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan'ın gözaltına alınması hakkında yaptığı yorumlar olmuştu. Fatih Portakal'ın açıklamaları birçok isimden tepki gelirken Barış Pehlivan hakkında bir açıklama da Fatih Altaylı'dan geldi. Youtube programında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, Barış Pehlivan hakkında soruşturma açılmasında bir sorun olmadığını söylerken sadece gözaltına alınma şeklinin yanlış olduğunu dile getirdi.

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