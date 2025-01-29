Fatih Portakal'dan Sonra Fatih Altaylı da Barış Pehlivan İçin "Soruşturma Açılmasından Bir Yanlış Yok" Dedi
Fatih Portakal'dan Sonra Fatih Altaylı da Barış Pehlivan İçin "Soruşturma Açılmasından Bir Yanlış Yok" Dedi
Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmalarının yansımaları sürerken dün akşamın en çok konuşulan konularından biri de Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan'ın gözaltına alınması hakkında yaptığı yorumlar olmuştu. Fatih Portakal'ın açıklamaları birçok isimden tepki gelirken Barış Pehlivan hakkında bir açıklama da Fatih Altaylı'dan geldi. Youtube programında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, Barış Pehlivan hakkında soruşturma açılmasında bir sorun olmadığını söylerken sadece gözaltına alınma şeklinin yanlış olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile telefon konuşmasını yayınlayan gazeteci Barış Pehlivan ve beraberinde diğer gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek dün gözaltına alındı.
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Arka arkaya yapılan gözaltılar sonrasında NOW sunucusu Fatih Portakal’ın “Barış Pehlivan’ın yaptığı doğru muydu hayır doğru değil” sözleri sosyal medyada çok eleştirildi.
Özellikle de gazeteciler ve siyasiler camiasından Fatih Portakal’a arka arkaya tepkiler geldi.
Barış Pehlivan hakkında bugün bir yorum da Youtube kanalında konu hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı’dan geldi.
Fatih Altaylı açıklamasında “Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasından bir yanlış yok, ama burada garip olan şu. Barış’ı iş yerine gelirken apar topar gözaltına almış olmaları. Niye?” İfadelerini kullandı.
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İşte Fatih Altaylı’nın açıklamaları:
Fatih Portakal'ın programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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