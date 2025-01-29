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Fatih Portakal’dan Gazeteciler Hakkında Yeni Açıklama: "Ben Gözaltına Alınmalarını Tasvip Etmedim"

Fatih Portakal’dan Gazeteciler Hakkında Yeni Açıklama: "Ben Gözaltına Alınmalarını Tasvip Etmedim"

fatih portakal
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2025 - 15:02

Gazeteci Fatih Portakal, dün akşam saatlerinde Halk TV’de çalışan 3 gazetecinin gözaltına alınması sonrasında Sözcü TV’de, yayınlanan ses kaydının hukuksuz olarak alındığını söylemiş ve tepki çekmişti. Portakal’ın bu açıklamasına Halk TV ekranlarından da yanıt gelmişti. Fatih Portakal bugün YouTube üzerinden yaptığı açıklamada gazetecilerin gözaltına alınma yönetiminin yanlış olduğunu ancak ses kaydının yayınlanmasının suç olduğunu bir kez daha söyledi.

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Halk TV’de çalışan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon konuşmasının kaydını yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Halk TV’de çalışan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon konuşmasının kaydını yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Sözcü TV’den Fatih Portakal’ın ses kaydının alınmasının suç olduğunu söylemedi tepki çekmişti.

Sözcü TV’den Fatih Portakal’ın ses kaydının alınmasının suç olduğunu söylemedi tepki çekmişti.

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Fatih Portakal, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Fatih Portakal, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Barış Pehlivan’ı tanıdığını ve sevdiğini söyleyen Portakal, gazetecilerin gözaltına alınmasının yanlış olduğunu ancak ses kaydının yayınlanmasının da gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını yeniledi.

Barış Pehlivan’ı tanıdığını ve sevdiğini söyleyen Portakal, gazetecilerin gözaltına alınmasının yanlış olduğunu ancak ses kaydının yayınlanmasının da gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını yeniledi.

Fatih Portakal ayrıca Barış Pehlivan ile birlikte aynı davadan yargılandıklarını söyledi.

Fatih Portakal ayrıca Barış Pehlivan ile birlikte aynı davadan yargılandıklarını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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