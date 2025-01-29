Fatih Portakal’dan Gazeteciler Hakkında Yeni Açıklama: "Ben Gözaltına Alınmalarını Tasvip Etmedim"

Gazeteci Fatih Portakal, dün akşam saatlerinde Halk TV’de çalışan 3 gazetecinin gözaltına alınması sonrasında Sözcü TV’de, yayınlanan ses kaydının hukuksuz olarak alındığını söylemiş ve tepki çekmişti. Portakal’ın bu açıklamasına Halk TV ekranlarından da yanıt gelmişti. Fatih Portakal bugün YouTube üzerinden yaptığı açıklamada gazetecilerin gözaltına alınma yönetiminin yanlış olduğunu ancak ses kaydının yayınlanmasının suç olduğunu bir kez daha söyledi.