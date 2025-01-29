Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Cafer Mahiroğlu'na KRT TV'den İmalı Yanıt!
Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Cafer Mahiroğlu'na KRT TV'den İmalı Yanıt!
Dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Halk TV binasında gözaltına alınan Barış Pehlivan ve kanalda görev alan Serhan Asker ile Seda Selek ile ilgili kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan destek gecikmemişti. Mahiroğlu'nun gözaltı haberine, KRT TV'den imalı bir yanıt geldi.
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Dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in art arda gözaltına alındığı duyurulmuştu.
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da bu haberi X hesabından duyurmuştu.
Yurt dışında bulunan Cafer Mahiroğlu'na ve verdiği desteğe, KRT TV'nin resmi X hesabından göndermeli bir cevap geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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