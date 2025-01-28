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Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in Gözaltına Alınmasına Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in Gözaltına Alınmasına Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Barış Pehlivan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 19:10

Gazeteci Barış Pehlivan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınlamış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Barış Pehlivan, Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin programı için geldiği Halk TV binasının önünden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Halk TV’nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programın sunusu Seda Selek'in de gözaltına alındığı öğrenildi. 3 gazetecinin gözaltına alınmasına sosyal medyadan basın özgürlüğü nedeniyle tepki yağdı.

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Gazeteci Barış Pehlivan, sunucus Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Pehlivan, sunucus Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı.

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Barış Pehlivan, ismi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan bilirkişi ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamıştı.

Barış Pehlivan, ismi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan bilirkişi ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamıştı.

3 gazetecinin gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

3 gazetecinin gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

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'Türkiye yeni bir “Dokunan Yanar” dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!

Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz.

Sandık gelecek, hepsi bitecek.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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