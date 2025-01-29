Laf Soktuğu İddia Edilmişti: Esra Erol Altın Kelebek Törenindeki Konuşmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!
Laf Soktuğu İddia Edilmişti: Esra Erol Altın Kelebek Törenindeki Konuşmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!
Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü'ne layık görülen Esra Erol, törende yaptığı konuşmayla çok konuşulmuştu. Kadın dayanışması temalı konuşması manidar bulunan Esra Erol, törenden yaklaşık bir buçuk ay sonra katıldığı Candaş Tolga Işık'ın programı Az Önce Konuştum'da konuya ilişkin açıklama yaptı.
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En prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Altın Kelebek'te En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü'nü alan Esra Erol, 'kadın dayanışması' temalı bir konuşma yapmıştı.
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Aynı törende meslekte 35. yıl ödülüne layık görülen Müge Anlı, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." şeklinde yaptığı konuşması sebebiyle yanlış anlaşılmıştı.
Aynı törende En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü'nü alan Esra Erol, Müge Anlı'nın peşine “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok güzel olacak." açıklaması yapınca bu kez de onun sözleri yanlış anlaşılmıştı.
Müge Anlı ile iki yakın arkadaş olan ve birbirlerini ne kadar sevdiklerini her fırsatta dile getiren Esra Erol'un sözlerinin 'laf sokma' olarak düşünülmesi aslında epey garipti.
Ödül töreninden yaklaşık bir buçuk ay sonra Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan Esra Erol, konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
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Erol, konuşmasında aslında kendisine ödülü takdim eden Bergüzar Korel ve tüm kadınlara dostluğuna atıfta bulunduğunu dile getirdi. Bergüzar Korel ve Sema Ergenekon ile birbirlerini her konuda desteklediğini söyleyen Esra Erol, "İnsanlar olumsuz yorumlara daha çok ilgi gösteriyor."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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