Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da Yakın Arkadaşı Olan Ayşe'yle Arasının Neden Bozulduğunu Açıkladı!
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da Yakın Arkadaşı Olan Ayşe'yle Arasının Neden Bozulduğunu Açıkladı!
2021 yılında birlikte yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel, dostluklarıyla Survivor'a damga vurmuştu. Ancak sonra ne olmuşsa olmuş, ikili birden düşman kesilmişti. TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, seneler sonra küslüğün nedenini açıkladı.
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Survivor'a 2021 yılında birlikte katılan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında yakın bir arkadaşlık vardı.
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Ancak ikilinin arası bir anda bozulmuş, ne olduğunu pek bilmesek de birbirlerine düşman kesilmişlerdi.
Bu sezon Survivor'a katılmayan Aleyna, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ayşe'nin yakınlıklarına rağmen birden başkalarıyla yakınlık kurduğundan bahseden Aleyna, aralarının bozulma sebebinin bu olduğunu dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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