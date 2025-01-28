Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da Yakın Arkadaşı Olan Ayşe'yle Arasının Neden Bozulduğunu Açıkladı!

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da Yakın Arkadaşı Olan Ayşe'yle Arasının Neden Bozulduğunu Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2025 - 23:58

2021 yılında birlikte yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel, dostluklarıyla Survivor'a damga vurmuştu. Ancak sonra ne olmuşsa olmuş, ikili birden düşman kesilmişti. TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, seneler sonra küslüğün nedenini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'a 2021 yılında birlikte katılan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında yakın bir arkadaşlık vardı.

Survivor'a 2021 yılında birlikte katılan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında yakın bir arkadaşlık vardı.

Ancak ikilinin arası bir anda bozulmuş, ne olduğunu pek bilmesek de birbirlerine düşman kesilmişlerdi.

Ancak ikilinin arası bir anda bozulmuş, ne olduğunu pek bilmesek de birbirlerine düşman kesilmişlerdi.

Bu sezon Survivor'a katılmayan Aleyna, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Survivor'a katılmayan Aleyna, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayşe'nin yakınlıklarına rağmen birden başkalarıyla yakınlık kurduğundan bahseden Aleyna, aralarının bozulma sebebinin bu olduğunu dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın